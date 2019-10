Drogano i figli per farli addormentare | poi vanno in discoteca | candela provoca incendio

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ryana Davenport e Gevona Smith sono stati arrestati in relazione all'avvenuto tra il 6 e 7 luglio scorsi a Nashville, negli USA. Le due donne avrebbero narcotizzato i rispettivi bambini (in tutti sei minorenni) per poi recarsi in un night club. Le candele accese all'interno dell'appartamento hannoto unche ha ucciso Jream Jenkins, 9 mesi.

