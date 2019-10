Doodle di Google per Herbert Kleber | il suo lavoro ha contribuito a salvare innumerevoli

Equinozio d’autunno 2019 - oggi finisce l’estate : un Doodle di Google celebra la nuova stagione : L’estate è ufficialmente finita. oggi, lunedì 23 autunno, cade infatti l’Equinozio d’autunno che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione. Il termine Equinozio deriva dalle parole latine ‘‘aequus’, che significa uguale, e ‘nox’, notte. Il 23 settembre è una data particolare nella quale, spiegano gli astrofili, “la durata del giorno è uguale a quella della notte. Il disco del Sole resta, cioè, lo stesso ...

Autunno 2019 : il Doodle di Google per l’Equinozio : Google celebra con un Doodle l’Equinozio, il Primo Giorno dell’Autunno 2019 nell’Emisfero Boreale. “Stagione di nebbie e morbida abbondanza“, come la definì il poeta britannico John Keats, è il momento in cui l’estate prende congedo e inizia il periodo del raccolto (“Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare, e colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto“). Buon Primo ...

Junko Tabei - chi è la prima donna che ha scalato la cima dell’Everest : a lei è dedicato il Doodle di Google di oggi : Una sagoma colorata che saltella sulle montagne azzurre: se anche voi oggi siete stati incuriositi dal doodle di Google, sappiate che è un omaggio all’alpinista giapponese Junko Tabei, prima donna a scalare l’Everest, paladina dell’ambiente e femminista ante litteram: fondò un club di scalata per donne, il cui motto era “andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole“. L’amore per l’alpinismo nasce quando aveva solo dieci anni, ...

Equinozio 2019 : Google celebra con un Doodle il primo giorno di Primavera nell’Emisfero Australe : Google ha pubblicato il Doodle che celebra il primo giorno di Primavera nell’Emisfero Australe: ricordiamo che l’Equinozio sarà domani, 23 Settembre, alle 07:50 UTC. Il celebre motore di ricerca, nell’accompagnare l’immagine, cita Pablo Neruda: “Y entre agua y luz que el aire desarrollan / ya está la Primavera inaugurada / ya sabe la semilla que ha crecido“. Si tratta di un momento di rinascita e rinnovamento, ...

Cosa sono i brezel?/ E perché Google gli ha dedicato un Doodle proprio oggi : Cosa sono i brezel? Secondo una tradizione il pane avrebbe delle origini emiliane, e si chiamava bracciatella: ecco la sua storia

Tin Tan chi era? Oggi - 19 settembre - è il Doodle in bianco e nero di Google : Tin Tan chi era? Oggi, 19 settembre, è il Doodle in bianco e nero di Google. Tin Tan è il soprannome di Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo

Un Doodle in bianco e nero per Tin Tan : perché Google lo ricorda oggi : oggi, 19 settembre 2019, nel 104° anniversario della nascita, Google dedica un doodle in bianco e nero a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, meglio conosciuto come Tin-Tan, attore, cantante e comico nato a Città del Messico ma cresciuto a Ciudad Juarez. Il soprannome Tin Tan (basato sul suono delle campane), che l’attore inizialmente non gradiva, divenne popolare e venne poi utilizzato per tutta la sua carriera. Ha spesso ...

Nella giornata del 15 settembre Google dedica un Doodle speciale alla botanica Ynés Mexia : Oggi 15 settembre Google ha dedicato un doodle ad una delle botaniche più importanti della storia. Si tratta di Ynés Mexia, statunitense naturalizzata messicana, che ha scoperto almeno 500 specie di piante nel Sud America. Ma la sua importanza non è dovuta soltanto agli studi teorici sulla botanica, dato che è stata soprattutto una grande avventuriera. Infatti, nonostante la sua spedizione sia conosciuta a pochi, la Mexia è stata la prima ...

Ynés Mexia - un Doodle di Google per una donna eccezionale che “sfidò i terremoti” : Google celebra con un doodle oggi, 15 settembre 2019, Ynes Mexía, esploratrice e botanica statunitense naturalizzata messicana. L’immagine presente nella pagina principale del motore di ricerca ritrae la donna che “sfidò terremoti, paludi e bacche velenose per raggiungere un remoto vulcano al confine tra Colombia ed Ecuador, tutto per il bene delle scoperte botaniche“. Nata a Washington il 24 maggio 1870, Ynes Mexía era figlia ...

Google ha dedicato un Doodle al dottor Gram - scopritore della classificazione dei batteri : In occasione dell'anniversario della nascita del medico che ha introdotto la classificazione dei batteri, Google ha deciso di dedicargli un doodle. Si tratta di Hans Christian Gram, lo studioso che per primo ha suddiviso le cellule batteriche in due categorie che oggi portano il suo nome: Gram+ (Gram positivi) e Gram- (Gram negativi) in base a particolari caratteristiche strutturali e funzionali. La tecnica della cosiddetta colorazione Gram è ...

Hans Christian Gram - protagonista del Doodle di Google : Fu un medico e microbiologo danese noto soprattutto per aver dato il nome alla "colorazione di Gram", il criterio in base a cui ancora oggi si classificano i batteri

Chi è Hans Christian Gram e perché oggi Google gli dedica un Doodle : Hans Christian Gram è protagonista oggi, 13 Settembre 2019, di un colorato Doodle di Google: il celebre motore di ricerca ricorda, nel giorno della nascita, il medico, patologo e farmacologo danese. A Gram si deve la scoperta della “colorazione di Gram” da cui deriva la classificazione dei batteri in Gram–positivi e Gram–negativi. La tecnica della colorazione venne effettuata dal medico danese nel 1884 a Berlino. Il ...

Hans Joachim Christian Gram - Google dedica un bellissimo Doodle internazionale al grande medico danese : Google celebra oggi con un bellissimo Doodle l’importante medico, patologo, farmacologo e insegnante danese Hans Joachim Christian Gram, nato a Copenaghen il 13 settembre 1853, esattamente 166 anni fa. Il Doodle è disponibile in Italia, Danimarca, Regno Unito, Germania, Svezia, Irlanda, Islanda, Grecia, Bulgaria, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Israele, India, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Perù, Cile e Argentina. Hans Joachim Christian ...

Chi era Ruth Pfau - la ‘Madre Teresa’ pachistana protagonista del Doodle di google : Il doogle di google del 9 settembre celebra Ruth Pfau, conosciuta anche come la 'Madre Teresa del Pakistan' per la sua importante lotta contro la lebbra, malattia infettiva molto diffusa nel Paese. Nata oggi, nel 1929, Ruth Pfau è ricordata a 90 anni dalla nascita, a Lipsia. Dopo aver vissuto tra la Germania dell'est e quella dell'ovest, negli anni '60 si è trasferita a Karachi, dove morì nel 2017: ecco chi era Ruth Pfau.Continua a leggere