Domani presentazione romanzo “L’Estate Dell’Incanto” di Francesco Carofiglio | ore 18

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma –Mercoledì 2 ottobre ore 18 Libreria Feltrinelli Largo di Torre Argentina, 5/A – Roma Dialoga con l’autore la giornalista Eva Giovannini L’ESTATE DELL’INCANTO diPiemme Casa editrice: Piemme – Pagine: 269 Prezzo: 17,50 euro – Data di uscita: 24 settembre 2019ci conduce per mano all’ultima estate di innocenza. Ma lo fa con ciò che maggiormente contraddistingue la sua poetica, la fragilità incorruttibile del ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora essere salvato. È l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso. Ma lei non lo sa. Quell’estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina ...

