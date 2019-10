Diretta Juventus Primavera Bayer Leverkusen Streaming video tv | Juve in Youth League

Diretta/ Juventus U23 Monza - risultato 1-3 - streaming Rai : accorcia Mota! : Diretta Juventus U23 Monza streaming video Rai: orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Diretta/ Juventus U23 Monza - risultato 0-3 - Rai streaming : tris di Finotto! : DIRETTA Juventus U23 Monza video streaming Rai: orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Diretta/ Juventus U23 Monza - risultato 0-0 - video streaming Rai : in campo - si gioca! : DIRETTA Juventus U23 Monza streaming video Rai: orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Diretta Juventus U23 Monza/ Streaming video Rai : è una partita inedita - Serie C - : Diretta Juventus U23 Monza Streaming video Rai: orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Diretta Juventus U23 MONZA/ Video streaming Rai : Dany Mota sugli scudi - Serie C - : DIRETTA JUVENTUS U23 MONZA streaming Video Rai: orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN/ Diretta tv : certezze Bonucci-De Ligt : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN: focus sulle difese, le scelte dei due allenatori per la partita del gruppo D di Champions League.

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in Diretta : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in Diretta : raddoppio di Madama! Terzo gol di fila allo Stadium di Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Ammonito Petagna per un colpo al volto di De Ligt. 81′ Ora la Juventus controlla senza problemi la sfida. 79′ Grande azione di Dybala sulla sinistra che crossa per CR7 che buca Berisha e trova il raddoppio. 78′ Ronaldo!!!! SONO TRE DI fila allo Stadium! 2-0 JUVENTUS! 77′ Ultima sostituzione anche per la Vecchia Signora: fuori anche Rabiot, dentro ...

Diretta/ Juventus Spal - risultato 1-0 - video tv streaming : eurogol di Pjanic! : Diretta Juventus Spal streaming video e tv: la sfida degli allenatori, quote e risultato live del match della sesta giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Juventus Spal - risultato 0-0 - streaming tv video : bianconeri sterili : DIRETTA Juventus Spal streaming video e tv: la sfida degli allenatori, quote e risultato live del match della sesta giornata del campionato di Serie A.

LIVE Juventus-SPAL 1-0 - Serie A in Diretta : si riparte con la Vecchia Signora in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Si riparte a Torino! INIZIO SECONDO TEMPO 15.49 La Juventus conclude la prima frazione in vantaggio allo scadere grazie alla perla di Miralem Pjanic che sblocca alla gara: una buona SPAL aveva fermato Madama, che nel finale del primo tempo si è vista negare il vantaggio solo da Berisha sulle occasioni di Dybala e Ramsey. FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce la prima frazione senza ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in Diretta : equilibrio a Torino! Ronaldo vicino al vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ronaldo! PRIMA OCCASIONE DEL PORTOGHESE! Khedira crossa per l’inserimento di CR7 che tira a volo: corner. 17′ Buona marcatura di Vicari sin qui: Ronaldo non ha preso palla in quasi 20 minuti di partita. 15′ Madama che cerca di tenere il possesso palla ma non c’è movimento in attacco: Sarri si fa sentire. 13′ Cross pericoloso di Ramsey: Ronaldo viene ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in Diretta : si parte - Allianz Stadium gremito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Scendono in campo i giocatori! 14.54 Lo Juventus Stadium è gremito. Grande spettacolo a Torino. 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in Diretta : l’Allianz Stadium vuole la vetta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: l’ex Empoli sarà in campo dal 1′ contro colui che l’ha portato a Napoli. 14.45 Maurizio ...