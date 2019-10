Di Maio dà lo stop allo ius culturae | come nel 2017

Ius Culturae : stop dal M5S - Di Maio “non è una priorità” : Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Lo Ius Culturae non sarebbe sicuramente un tema centrale in questo momento – tra legge di bilancio, il possibile aumento dell’Iva, i tentativi di fare passi in avanti nella politica migratoria comune e il salario minimo orario -. È questa l’opinione del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. ...

Def - vertice di governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Di Maio rilancia vincolo mandato - stop da Pd e coro di no : Inserire il vincolo di mandato nel patto di governo tra M5s e Pd. E' la richiesta che, da New York, il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi di Maio ha avanzato agli alleati di governo, preoccupato dalla defezione della senatrice Gelsomina Vono e dalle ventilate migrazioni di altri eletti M5s. Una proposta che rappresenta un cavallo di battaglia del movimento che, pero', non sembra aver raccolto il consenso sperato ...

Tasse - arriva lo stop di Di Maio "Il Governo deve abbassarle" : "Abbiamo come obiettivo quello di abbassare le Tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Il giorno dopo il dibattito sull'ipotesi di nuove Tasse da introdurre su merendine Segui su affaritaliani.it

Pd : "Di Maio non alimenti sospetti Stop alle polemiche nel governo" : "Capisco che Di Maio in questo anno e mezzo ha vissuto un'esperienza difficile con la Lega, ma abbiamo detto dal primo minuto che l'idea di fare continue polemiche interne alle forze di maggioranza, cercando di rappresentare maggioranza e opposizione... Segui su affaritaliani.it

Zingaretti : "Stop agli ultimatum o non va" | Di Maio : vogliamo il nostro programma : Di Maio: "Se entreranno i punti M5s nel programma di governo si parte, altrimenti meglio il voto". Tra i passaggi controversi quello sui decreti sicurezza.

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Governo - Di Maio presenta i punti sull’ambiente : “Chiudere centrali a carbone - no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” : “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha affrontato il tema della difesa ...

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

**Governo : Di Maio - stop appuntamenti Emilia - a Roma per impegni istituzionali** : Roma, 8 ago. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annullato gli appuntamenti previsti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali.