Di Maio ad Agorà | Con Franceschini si lavora bene | gli riconosco esperienza e

Fonte : blogo

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il ministro degli Esteri e capo delegazione del MoVimento 5 Stelle nel governo giallorosso, Luigi Di, questa mattina alle 8 è stato ospite di Serena Bortone adsui Raitre e ha parlato della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF), dei prossimi provvedimento del governo Conte 2 e dei rapporti con gli ex alleati della Lega e con i nuovi alleati del PD, ma anche di Italia Viva di Matteo Renzi.Prima di tutto Diha detto:"Sono molto contento di questa NADEF perché abbiamo mantenuto promesse importanti: non facciamo aumentare l'IVA e tagliamo il numero di parlamentari" Governo approva il Def: deficit al 2,2% nel 2020 Il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento al Def. Il taglio dei parlamentari sarà votato lunedì e, secondo Di, è stato il motivo per cui Salvini ha fatto cadere il ...

