Def, sindacati delusi chiedono di più

insoddisfatti dalle mosse del governo sul Def. Landini (Cgil) dice: "Sembra una musica diversa" ma "i titoli non bastano". E sul cuneo fiscale serve "un intervento in grado di dare risposte più forti al mondo del lavoro e ai pensionati". Per Furlan (Cisl), il Def "è troppo debole su crescita, riforma fiscale e investimenti": bene lo stop all'aumento dell' Iva, ma manca "la svolta" auspicata. E Barbagallo (Uil): il documento risponde solo "in minima parte" sulla crescita. Serve "un cambio di passo più deciso".(Di martedì 1 ottobre 2019)