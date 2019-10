De Siervo | “Se la furbata della pirateria continuerà in due anni 5-6 squadre di serie A

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’amministratoreLegaA, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC tornando a parlare anche di. “La perdita è stata di oltre un miliardo di euro, che i cittadini, in questo modo, forniscono alla criminalità organizzata. Invito tutti a capire che questa non è una, ma è un reato”. Deha aggiunto: “Ciascun collegamento internet lascia una scia indelebile all’interno dei server, così da garantire l’individuazione alla polizia postale. Se i comportamenti dovessero continuare, i cittadini verranno multati: le multe oscilleranno tra i 2.500 e i 25.000 euro. La strategia presuppone un attacco su più fronti nei confronti dei criminali”. L’adLega ha ricordato che si tratta di una battaglia legale che va avanti da mesi: “Chiedo ai tifosi di pagare regolarmente l’abbonamento, perché quei ...

