Dazi | Cina | Papa e visita di Trump L' agenda di Mike Pompeo in Italia

Onu - Cina : con Dazi recessione globale : Il protezionismo potrebbe provocare una recessione globale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenendo all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Le tariffe e la provocazione dei conflitti commerciali, che stanno sconvolgendo le catene industriali e di approvvigionamento globali, stanno minando il regime commerciale multilaterale e l'ordine economico e commerciale mondiale e potrebbero persino far ...

Leopolda : indagato Bianchi - presidente di Open : finanziava la fonDazione vicina a Renzi : Traffico di influenze. L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, 65 anni, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda,...

Dazi - Coldiretti : lo sconto della Cina sulla soia salva Trump dai farmers : “La decisione della Cina di esentare soia e carne suina Usa dall’aumento dei Dazi salva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla collera dei farmers americani che sono i maggiori esportatori mondiali del prezioso mangime“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aggiunta, da parte di Pechino, tra i prodotti Made in Usa che verranno esentati dalle tariffe di alcuni beni agricoli, tra cui i semi di soia e la carne ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Trump rinvia i Dazi Cina di 15 giorni - 12 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Trump rinvia l'aumento dei dazi sulla Cina di 15 giorni. Gesto distensivo del tycoon, 12 settembre 2019,

Trump rinvia di due settimane l'aumento dei Dazi contro la Cina : Il Presidente americano ha rinviato di due settimane un previsto aumento di dazi su 250 miliardi di dollari di importazioni di beni industriali da Pechino, che avrebbero dovuto scattare dal primo ottobre

Trump rinvia di 15 giorni Dazi a Cina : 2.06 Donald Trump rinvia di 15 giorni l'aumento dei dazi cinesi, in quello che appare un gesto distensivo in vista della imminente ripresa dei negoziati. "Su richiesta del vicepremier cinese, Liu He, e per il fatto che la repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70/mo anniversario il primo ottobre,abbiamo concordato, come gesto di buona volontà, di spostare l'aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di merce cinese (dal 25% al 30%) ...

Dazi - Moody’s : “Negli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra commerciale con la Cina” : Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, la guerra dei Dazi con la Cina ha già causato la perdita di 300mila posti di lavoro negli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economist della società, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450mila posti entro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald ...

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni Dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale

Dazi - Coldiretti : il crollo del vino statunitense in Cina spinge il Made in Italy : La guerra commerciale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Cina a colpi di aumenti tariffari alle frontiere ha portato le vendite di vini statunitensi sul mercato cinese ad un crollo del 54% nel 2019 per effetto delle ritorsioni del gigante asiatico: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che ad avvantaggiarsene è anche il vino Made in Italy che aumenta del 6,4% il valore delle esportazioni in ...

Dazi - crolla commercio tra Usa e Cina : 11.22 Il commercio Usa-Cina è crollato bruscamente ad agosto,mentre non si vedono spiragli per una soluzione della crisi. L'import di merci americane è diminuito del 22% su base annua, a quota 10,3 mld di dollari, dopo gli aumenti dei Dazi cinesi e l'ingiunzione alle aziende di annullare gli ordini. A sua volta l'export cinese verso gli States è diminuito del 16%, scendendo a 44,4 mld di dollari, a causa dei Dazi imposti sulle merci cinesi ...

Dazi - perché un «cessate il fuoco» conviene a Usa e Cina : Prima telefonata tra i due capi negoziatori che hanno deciso di riprendere le discussioni ai primi di ottobre a Washington

Europa in rialzo nonostante nuovi Dazi Usa-Cina - spread a 175 : Ieri sono state introdotte tariffe aggiuntive tra Stati Uniti e Cina, ma i mercati confidano su un imminente riapertura delle trattative tra le due potenze sul fronte del commercio internazionale. La Borsa di Shanghai è salita sulla scorta dell’attività manifatturiera migliore delle attese. Oggi Wall Street chiusa per il Labour Day

Usa - in vigore i nuovi Dazi contro Cina : 7.00 Entrati in vigore alle 24 i nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti sulle merci importate dalla Cina. Le nuove tasse del 15% si applicano su un import di circa 112 miliardi di dollari. Oltre i due terzi dei beni di consumo importati dalla Cina sono già soggetti a imposte più elevate. Le nuove misure colpiranno anche la spesa per i consumi, cosa che, nelle prime fasi della guerra commerciale con Pechino, l'amministrazione Trump aveva evitato ...

Usa - confermati nuovi Dazi contro Cina : 7.00 Il presidente Usa, Trump, ha confermato l'entrata in vigore dei nuovi dazi commerciali sulle importazioni cinesi a partire da domani. Nonostante i segnali di distensione lanciati nei giorni scorsi da entrambe le parti, negli States scatteranno tariffe del 15% su circa 112 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. Trump ha dichiarato che le trattative commerciale con Pechino hanno aiutato a limitare la violenza ad Hong Kong: ...