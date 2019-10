Dal Cous Cous Klan al tortellino doc Sovranisti della dispensa | rassegnatevi!

Five Man Acoustical Jam : quando i Tesla decisero di eliminare l’elettricità Dal Rock : Crescendo certe dinamiche cambiano. Non dico niente di nuovo, non è mia ambizione farlo. Parto da un punto fermo, proprio perché voglio provare a accompagnarvi in un discorso, quello sì, che potrebbe essere interessante, che ritengo interessante. E per farlo parto da qui, dal fatto che crescendo certe dinamiche cambiano. quando siamo giovani, non giovanissimi, magari, ma adolescenti e post-adolescenti, guardiamo al mondo degli adulti ...