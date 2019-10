Da Trony ci sono i “Golden Price” | ecco il nuovo volantino valido fino al 20 ottobre

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019) Daarrivano i Golden Price:il nome dell’ultimodella famosa catena di elettronica che offre scontial 60% su un’interessante selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non posmancare smart TV, alcune console, stampanti, piccoli e grandi elettrodomestici. Ildial 202019 e in quasi tutti i punti vendita, propone delle offerte anche su vari smartphone Android, per i quali è previsto uno sconto tra i 50 euro e i 200 euro sul loro prezzo di listino. Gli smartphone in promozionedi ogni fascia e prezzo, molti dei quali acquistabili in 20 rate a tasso zero, ma di seguito vi segnaliamo le migliori occasioni (per ilcompleto vedi Fonte): OPPO Reno a 429 euro Huawei P30 a 599 euro LG G8s ThinQ a 599 euro HONOR 20 Lite a 229 euro Samsung Galaxy A50 a 299 euro Samsung Galaxy S10 Plus a 849 euro Magari ...

RacuMara : @coma_girl Poi sta gente accalcata per le inaugurazioni è pazza. Ricordo l'apertura di Trony qua a ponte Milvio: si… - Agostin92688958 : @orfini caro Orfini...ho 58 anni e sono DISOCCUPATO per il fallimento di TRONY DPS. Crisi aziendale per la quale NO… - TronyOfficial : Dal 21 al 24 #settembre sullo store online di #Trony, gli #sconti sono a ciel sereno. Scopri tantissime #offerte pe… -