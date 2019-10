Crolla ponte a Taiwan | almeno 10 feriti

Catanzaro - Crolla ponte appena costruito : A Cropani, piccolo centro del catanzarese, è bastata una perdita d'acqua per far sbriciolare la struttura realizzata di recente da Rete Ferroviaria Italiana e appena inaugurata

Ponte Crollato a Genova : uno studio della Nasa riferisce che si muoveva dal 2015 : Una tragedia che poteva essere evitata. A Genova sono in arrivo oltre 450 familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto alle 11:36 del 14 agosto di un anno fa. Mentre sono in corso i preparativi per la commemorazione sotto la pila del nuovo viadotto in costruzione, uno studio della Nasa, oltre i dati strettamente tecnici, rivela che il Ponte ha iniziato a deformarsi dal 2015. Da quattro anni, c'erano indizi che la catastrofe ...