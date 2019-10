Cortina | il cervo si perde e si barrica nel negozio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Francesca Bernasconi L'animale, dal peso di quasi 200 chili, è stato catturato e sedato dalla polizia. Poi è stato liberato nei boschi della valle Il centro did'Ampezzo in tilt, polizia ovunque e una folla di curiosi con in mano il telefonino, pronti a riprendere ogni sua mossa. Ma non si trattava di un blitz delle forze dell'ordine, pronte a sgominare qualche malavitoso. Al centro delle operazioni degli agenti c'era, infatti, un. Questa mattina, unè arrivato nel centro del paese, avendo probabilmente perso l'orientamento e, terrorizzato dal traffico e dalle persone, ha deciso di rifugiarsi in un notodi abbigliamento vintage, nella piazza delle Poste. "Sono rimasta impietrita di fronte all’animale. Un uomo che era allo sportello bancomat accanto al mio esercizio ha allertato immediatamente la Polizia", ha detto la titolare del, secondo ...

