Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Giornata di riposo per l’Italia | azzurri in visita nelle

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) I giocatori dell’Italsono stati travolti dall’entusiasmo degli studenti che da tempo si erano preparati minuziosamente in vista dellaodierna Giorno libero da impegni sportivi per la Nazionale Italianache ha sfruttato laodierna per ricaricare le energie in vista della terza partita nel Girone B allaWorld Cup contro il Sudafrica in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) allo Shizuoka Stadium Ecopa, match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 con telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Gritti. Due gruppi di giocatori – formati da Leonardo Ghiraldini, Tiziano Pasquali e Guglielmo Palazzani il primo, mentre nel secondo gruppo figuravano Oliviero Fabiani e Giulio Bisegni – hanno fattorispettivamente alla Shizuoka Municipal Morishita Elementary School e alla Shizuoka Seiko Gakuin Junior High School ...

