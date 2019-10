Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Strepitoso il commento di Paolosull’esordio didell’Atalanta Una volta Bruno, ai tempi in cui allenava il Bologna, riempì la vigilia di propositi bellicosi, «a Bergamo attaccheremo dall’inizio alla fine». Il giorno dopo, invece, l’Atalanta mise a ferro e a fuoco dal primo all’ultimo minuto un Bologna asserragliato in area. Al termine della partita alcuni giornalisti, che si erano sentiti presi in giro, chiesero ragione al Petisso di una simile discrepanza fra gli annunci del sabato e la realtà della domenica, e quello serafico rispose «l’Atalanta ci ha rubato l’idea». Due settimane fa, basito come il resto d’Italia davanti alla resa senza condizioni della squadra di Gasperini a una spettacolare Dinamo Zagabria, ho ripensato alla più celebre delle frasi di, perché era successo esattamente quello: i croati ...

napolista : Condò e la “prima” di #Champions dell’#Atalanta che gli ha ricordato #Pesaola Sulla Gazzetta dello Sport ricorda q… - FilippoSdL : L'azione che porta al 2° gol andrebbe fatta rivedere tutta. Condò in post-partita dà il 30% del merito a Dybala, pe… - alefasanocom : Qui è dove il mio amico Luigi Di Maso (non Di Maio, ocho n.dr.), intervista Paolo Condò, uno dei giornalisti sporti… -