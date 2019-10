Concorso Docenti Scuola 2020 | ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente

Scuola - intesa sul Concorso per i precari. Cattedra per 24mila docenti : L' intesa siglata tra sindacati e Miur a Viale Trastevere prevede un concorso straordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti

Concorso Docenti e Pas - Fioramonti : '55mila posti a metà tra neolaureati e precari' : Si è tenuto ieri, 17 settembre 2019, l'incontro tra il nuovo Ministro dell'Istruzione Fioramonti e i sindacati per discutere delle procedure da avviare per il reclutamento docenti. In particolare stiamo parlando del decreto salva precari che era stato predisposto dall'ex Ministro Bussetti, ma che non è riuscito a portare a termine a causa della caduta prematura del governo. Nel decreto sono presenti le indicazioni inerenti ai concorsi docenti ...