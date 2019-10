Comunicato Stampa | Conferenza stampa di presentazione della XVII edizione del Fiabaday

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Il giorno 3 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala PolifunzionalePresidenza del Consiglio dei Ministri, in Via Santa Maria in Via n.37, si terrà ladidel– Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Interverranno la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giovanni Carlo Cancelleri, la Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Francesca Puglisi, il Segretario GeneralePresidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa, la componenteXII Commissione Affari socialiCamera dei Deputati Fabiola Bologna, il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto e il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste. Modera il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza. Il ...

