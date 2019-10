Come Brina D’Agosto è il nuovo singolo di Paolo Vallesi

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019)D'Agosto è ildidisponibile su etichetta Joe&Joe e distribuito da Believe Digital. Il brano è stato prodotto da Pio Stefanini ed è sulle piattaforme streaming e in digital download.D'Agosto è un pezzo scritto in collaborazione con Marco Ciappelli e Francesco Sighieri, due amici autori dell'artista che hanno collaborato al pezzo perfetto da ascoltare nel periodo autunnale. Si ispira alle passioni e agli incontri estivi che dopo qualche mese svaniscono, appuntoladi agosto, da qui il titolo del pezzo. "Quando le passioni, gli incontri e gli amori vissuti in estate lasciano il posto alla vita ed agli impegni di tutti i giorni, il loro ricordo è, appunto,destinata a sciogliersi presto", raccontaa proposito di ciò che ha ispirato la canzone.D'Agosto è un pezzo ...

