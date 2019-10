Cocaina e hashish da Argentina e Marocco | arresti a Palermo

Palermo - Cocaina e hashish da Marocco e Argentina : 20 misure cautelari. Le intercettazioni in codice : “Ti serve un cavallo per 2000 metri” : Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo, su delega della Dda, stanno eseguendo 20 misure cautelari con l’accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti. La piazza palermitana era infatti diventata snodo fondamentale, nel passaggio dall’ingrosso al dettaglio dello stupefacente. Le indagini avviate nel 2015, hanno puntato proprio sui grossisti dello stupefacente. Nel corso ...

Varese : giro di Cocaina e hashish in casa - arrestato : Milano, 30 set. (AdnKronos) - Aveva in casa oltre 30 grammi di cocaina e 5 di hashish. Un uomo, 49 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti dalla polizia di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Gli agenti, avevano ricevuto la notizia che nella casa del 49enne c'e

Spaccio di hashish e Cocaina - 13 arresti nel Lazio : I carabinieri del Comando provinciale di Frosinone stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone per cocaina e hashish

Palermo - bambino di un anno e mezzo ingerisce Cocaina e hashish. Il padre : “Li ha trovati in strada” : Il piccolo ha ingerito le sostanze stupefacenti ieri ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione: fortunatamente le cure dei medici hanno migliorato le sue condizioni, quindi oggi è stato trasferito in pediatria. Indaga la polizia di Palermo.Continua a leggere

Ingerisce hashish e Cocaina : bimbo in ospedale : Paura ieri in Sicilia per un bimbo di un anno e mezzo ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Palermo: il piccolo aveva ingerito hashish e cocaina. Inizialmente il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, poi è stato trasferito in Rianimazione all’ospedale dei Bambini. Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo, dopo 24 ore, ore ...

Bimba di 9 mesi ingerisce hashish - nel sangue tracce di Cocaina : genitori indagati : Le tracce di cocaina nel sangue della bambina sarebbero riconducibili alla trasmissione per allattamento. Le condizioni...