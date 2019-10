Clima | Raggi | “Quella di Greta Thunberg una rivoluzione importantissima Dobbiamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) ”Sono convinta che ancheche gira il mondo parlando in modo semplice di cose complesse ai suoi coetanei sia una. Penso che tutti dovremmo supportare questi ragazzi che stanno affrontando una sfida più grande di loro ma che è comunque la sfida per tutti noi nei prossimi anni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginiache ha partecipato questa mattina in Campidoglio alla presentazione del convegno ‘Smart City, Foreste urbane e Tutela delle acque‘ promosso dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che si terrà il prossimo 17 ottobre ai Musei Capitolini. La Fondazione, che nasce nel 2006, si dedica alla protezione dell’ambiente per le future generazioni e alla promozione dello sviluppo sostenibile su scala globale. L'articolo: “Quella diuna. ...

