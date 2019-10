Clima | le Marche riconoscono lo stato di emergenza climatica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Leloditica: oggi il Consiglio regionale ha approvato due mozioni abbinate che impegnano l’ente a coordinare e rafforzare ulteriormente le azioni per il contrasto del cambiamentotico, con priorità nei programmi e nelle politiche economiche. Atti di indirizzo passati dopo un lungo dibattito: una a firma di Sandro Bisonni (Verdi), approvata con 12 voti a favore e 3 contrari, e la seconda a firma dei consiglieri Pd Fabio Urbinati, Renato Claudio Minardi, Antonio Mastrovincenzo, con 11 voti a favore e 3 contrari. I due documenti, dopo aver sottolineato gli effetti del surriscaldamento globale e l’importanza di incentivare comportamenti virtuosi per la tutela dell’ambiente, impegnano la Regionea coordinare e rafforzare ulteriormente le azioni per il contrasto del cambiamentotico. Il dibattito si e’ ...

