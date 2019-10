Cina | 70 anni di Repubblica con i missili che arrivano negli Usa in un’ora

Cosa vuole dire la Cina al mondo nei 70 anni della Repubblica : Il primo ottobre la Cina celebra il 70esimo anniversario della nascita della Repubblica popolare cinese (Rpc) con la più grande parata militare della storia. Obiettivo: mostrare al mondo la sua potenza militare e tecnologica. In questi giorni gli occhi del mondo sono puntati sulla Cina, dove il primo ottobre 2019 ricorre il 70esimo anniversario della fondazione della Rpc. In tutta la Cina, dalle città più grandi fino alle zone rurali, sono ...

Coppa del Mondo di rugby 2019 – Si avviCina Inghilterra-USA - il ct britannico provoca : “giocheremo contro 15 Donald Trump” : Il ct dell’Inghilterra ha provocato gli USA in vista della partita in programma giovedì a Kobe, paragonando gli americani a… Donald Trump La Coppa del Mondo di rugby entra nel vivo, regalando sfide emozionanti rese ancora più elettriche dai protagonisti in campo. In vista di Inghilterra-Stati Uniti in programma giovedì a Kobe, il ct inglese Eddie Jones ha provocato gli americani, sottolineando che giocheranno come 15 Donald ...

Dinosauri - scoperte impronte di 100 milioni di anni fa in Cina : Un gruppo di ricerca geologica ha annunciato di aver scoperto una serie di impronte fossili di Dinosauri risalenti a 100 milioni di anni fa nella provincia dello Shaanxi, nella Cina...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina dominante nei 67 kg maschili con Chen davanti a Feng - 13° Zanni : Dominio assoluto cinese nella prima finale di giornata a Pattaya (Thailandia) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella categoria -67 kg maschili Chen Lijun si è confermato sul trono iridato per la seconda edizione consecutiva regolando il connazionale Feng Lyudong in rimonta grazie ad un fantastico esercizio di slancio. Chen si è aggiudicato l’oro nella combinata con un totale di 337 kg, frutto di uno ...

Stranieri in Italia - 5 - 2 milioni i residenti regolari. Romania e Cina le provenienze con i maggiori incrementi negli ultimi 8 anni : A fine 2018 gli Stranieri regolari residenti in Italia erano 5,25 milioni (111mila in più rispetto al 2017), di cui 3,6 milioni provengono da Paesi non comunitari. negli ultimi dieci anni i residenti Stranieri sono aumentati del 419%, uno dei tassi di crescita più marcati tra quelli registrati nei Paesi europei. Sono i dati illustrati qualche giorno fa dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo in audizione davanti alla commissione Affari ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : Giovanni Visconti sfreccia a Pontedera! La convocazione al Mondiale si fa sempre più viCina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Questo è l’ordine d’arrivo dei primi quattro: Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) Egan Bernal (Team Ineos) Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo) Pierpaolo Ficara (Italia) 16.46 Insomma, la convocazione al Mondiale nello Yorkshire è quasi scontata! 16.45 Volata finale tra Egan Bernal e Giovanni Visconti. E la spunta proprio il siciliano della Neri Sottoli-Selle ...

Cina - produzione ai minimi degli ultimi 17 anni. Li : «Crescita al 6%? Difficile» : Ad agosto la produzione industriale cinese è cresciuta del 4,4%, mai così male dl lontano 2002. Il premier Li Keqiang: «Pressioni al ribasso certe, sarà molto difficile nel 2019 centrare l’obiettivo di crescita al 6%»

Non è l'Arena - Massimo Giletti in pisCina. Fisico da culturista - le foto rubate : impensabile a 57 anni : Tutto pronto per il ritorno di Non è l'Arena su La7, anche lo spot televisivo. Da quanto anticipa Oggi mostrando in esclusiva le foto, Massimo Giletti sarà, da conduttore, anche il protagonista della pubblicità. Ripreso come un adone, il settimanale lo immortala come mai si è visto prima: in costume

Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un padre - si era avviCinato alla figlia neonata : Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era appreso in un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare ...

Cosenza - bambino nordafricano di 3 anni si avviCina alla carrozzina di una neonata : il padre gli dà un calcio e lo scaglia a 2 metri : Una coppia di Cosenza è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un bambino di soli tre anni colpevole, secondo le ricostruzioni, di essersi avvicinato alla carrozzina della loro bimba neonata. Il piccolo, di origini nordafricane, martedì scorso si trovava insieme alla madre e ai due fratelli di 8 e 10 anni in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi ...

Tirano un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avviCinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Tira un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni |"Si era avviCinato al passeggino di mio figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Cosenza : bimbo nordafricano di 3 anni si avviCina a passeggino - un uomo lo prende a calci : Da Cosenza arriva la cronaca di un'incredibile storia di razzismo e violenza ai danni di un bambino. Qualche giorno fa, un uomo che passeggiava in centro città con il figlioletto di pochi mesi ha sferrato un violento calcio all'addome ad un bambino di soli 3 anni di origine nordafricana solo perché si era avvicinato al passeggino. La vicenda è stata resa nota da un passante che ha assistito all'incredibile scena. Il calcio all'addome Martedì ...

MediCina - Aurora Andrisano muore a soli 4 anni in un incidente stradale : Tragedia a Medicina, nel bolognese, nella tarda serata di lunedì: una Fiat Punto, con a bordo una giovane madre e le sue due figlie finisce fuori strada e precipita in un fossato. Aurora Andrisano, la figlia più piccola, è stata ricoverata presso l'Ospedale Maggiore, dove è poi deceduta il giorno seguente a causa delle numerose ferite riportate. Il tragico incidente e il decesso di Aurora in ospedale Doveva essere il preludio di una vita ...