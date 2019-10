Ciclismo | Milano-Torino e Gran Piemonte in tv su Rai Sport il 9 e 10 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) È folto il programma delle gare dinel mese di. Dopo esserci lasciati alle spalle i Campionati Mondiali nello Yorkshire, si disputeranno alcune corse in Italia. In attesa dellade conclusione con Il Giro di Lombardia, assisteremo a. Due appuntamenti da non lasciarsi sfuggire assolutamente, dove vedremo in gara molti corridori di livello, tra cui il vincitore dell’ultimo Tour de France, il colombiano Egan Bernal. In attesa di scoprire cosa accadrà, ricordiamo che sarà Raia trasmettere la diretta tv. Lasarà disputata mercoledì 92019, mentre ilsarà di scena giovedì 102019.con arrivo in cima a Superga Lagiunge alla sua 100ª edizione. L’anno scorso vinse Thibaut Pinot davanti a Miguel Ángel López e Alejandro Valverde. L’ultimo successo italiano risale al ...

aggynomadi : ?????#ciclismo Le 3 grandi classiche di fine stagione 9/10/2019 Milano-Torino @MiTo1876 ?? - Clodmezza : Milano Ciclismo su strada - SassiLive : UN GIRO D’ITALIA IN BICI NEL SEGNO DELLA CULTURA, DA MILANO A MATERA LA CAROVANA COMPOSTA DA 100 CICLISTI… -