Ciclismo | 82^ Coppa San Daniele | Giovanni Aleotti non smette di stupire!

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il modeneseconquista l’82ma edizione dellaCittà di San(UD). Perfetta gestione di corsa da parte dell’emiliano, che si aggiudica la gara dopo una giornata passata all’attacco, regolando allo sprint, il colombiano Einer Rubio Reyes (Aran Vejus) e il cremonese Luca Rastelli (Delio Gallina Colosio). Terza perla stagionale per il portacolori del Cycling Team Friuli, grande protagonista di stagione, dopo un eccellente secondo posto in classifica generale all’ultimo Tour de l’Avenir, e reduce dai recenti Mondiali di Yorkshire. Sono stati ben 119 gli atleti schierati ai nastri di partenza nel cuore di Sandel Friuli, tantissimo pubblico presente fin dalle fasi preliminari di corsa, per conoscere i grandi protagonisti e la punta di diamante della startlist, il neocampione del mondo Under 23 Samuele Battistella. Il ...

