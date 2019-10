Ci sono state nove assoluzioni e quattro condanne nel processo su Banca Etruria

Evasione fiscale - dal 2000 non sono state riscosse cartelle per 909 miliardi : Lotta all'Evasione. Che bella espressione. L' abbiamo sentita pronunciare da qualunque governo sia passato negli ultimi trenta-quarant'anni. In nome della caccia ai furbetti del fisco sono aumenti i balzelli, poiché è passata la logica: prima si combatte il nero, poi si possono abbassare le imposte.

Ci sono state nuove proteste e violenze a Hong Kong durante una manifestazione per i cinque anni del “movimento degli ombrelli” : A Hong Kong ci sono state nuove violenze tra agenti di polizia e manifestanti, che avevano organizzato una manifestazione per commemorare il quinto anniversario del “movimento degli ombrelli” nato nel 2014 per protestare contro le ingerenze del governo cinese. La

In Nigeria circa 500 persone sono state liberate da un edificio in cui erano imprigionate e torturate : Giovedì la polizia Nigeriana ha liberato circa 500 persone che erano imprigionate in un edificio nei pressi della città di Kaduna. La polizia ha detto a BBC che la liberazione è avvenuta in seguito a una perquisizione effettuata dopo aver ricevuto una

Più di 100 persone sono state arrestate in Sicilia e Lombardia in un’operazione contro una cosca mafiosa : Giovedì notte più di 100 persone sono state arrestate in una vasta operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza contro i membri di una cosca mafiosa che operava in Sicilia e Lombardia. Gli arrestati fanno parte della cosiddetta stidda, un’organizzazione

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

De Ligt : 'sono davvero felice della scelta fatta in estate quando ho firmato per la Juve' : È stato uno degli acquisti più onerosi della Serie A, da molti considerato il migliore acquisto del campionato italiano in questo calciomercato estivo: si parla ovviamente del difensore centrale ex Ajax Matthijs de Ligt, arrivato dalla società olandese per circa 75 milioni di euro, con la Juventus che gli ha garantito 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio di Chiellini (che lo terrà lontano dai ...

Nel 2019 ci sono state 2mila diagnosi di tumore in meno : è la prima volta che calano : (foto: Getty Images) Nel 2019 le diagnosi di cancro sono 371mila, contro le 373mila del 2018. Finalmente l’incidenza dei tumori cala, mentre negli anni precedenti era sempre in aumento. E cresce la sopravvivenza: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a cinque anni dalla scoperta della malattia. Circa un paziente su quattro, poi, in totale un milione di italiani, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della ...

Nuove tasse 2020 : quali sono state istituite e quanto ci costano : Nuove tasse 2020: quali sono state istituite e quanto ci costano Dopo la chiusura del cerchio del nuovo esecutivo, si comincia a discutere sulla nuova legge di bilancio e di prime proposte. Tra i ministri più attivi e al centro dell’attenzione troviamo Valerio Fioramonti. L’inquilino del MIUR ha chiesto un aumento del budget destinato al suo dicastero, finanziato principalmente attraverso una tassa su cibi e bevande ad alto ...

Sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi : Sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi, dopo quelle del giorno precedente. Circa 200 persone hanno protestato nella città portuale di Suez, e diverse altre in piazza Tahrir al Cairo, la

Emma Marrone rassicura i fan sulla sua salute a Milano : 'State tranquilli - io lo sono' : Dopo aver annunciato sui social di doversi prendere una pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone ha giustamente fatto perdere le sue tracce. Ieri, 21 settembre, alcuni fan l'hanno incontrata per strada a Milano e le hanno chiesto come sta. L'artista ha rassicurato tutti dicendo di essere tranquilla e l'ha fatto in un video che sta facendo il giro della rete. Emma è pronta alla 'battaglia': le prime parole dopo ...

Al largo di Durazzo - in Albania - ci sono state due scosse di terremoto sentite anche in Puglia : Alle 16 al largo di Durazzo, in Albania, ci sono state due scosse di terremoto a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: la prima di magnitudo 5.8, la seconda di 5.3. Le due scosse sono state sentite anche in Puglia,

A Parigi sono state arrestate più di 100 persone : Durante tre diverse manifestazioni, tra cui una organizzata dai "gilet gialli", che non si facevano vedere da un bel po'

In Egitto ci sono state proteste contro al Sisi - ed è una notizia : Perché non ci sono quasi mai contro il presidente, che governa il paese in maniera autoritaria dal 2013

C’è un grande incendio a Sarno - in provincia di Salerno : molte persone sono state costrette a lasciare le loro case : Nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un incendio sul monte Saretto di Sarno, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Salerno (Campania): i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnerlo e il sindaco, Giuseppe