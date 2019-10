Che cosa cambierà con l’USB 4? Molto | soprattutto negli smartphone

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e Che cosa farà per questo governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Bambina di quattro anni va all’asilo e mostra agli amiChetti cosa ha nello zaino - la maestra è sotto choc : Una Bambina di quattro anni è andata all’asilo come ogni mattina ma nello zaino aveva qualcosa di sconvolgente. La piccola, ignara di cosa realmente fosse, ha mostrato agli amichetti cosa aveva preso da casa. La Bambina mostrando in classe il contenuto dello zainetto ah detto agli amici che era della farina e che l’aveva presa da casa dove la mamma ne aveva tanta. Ma le maestre hanno subito capito che non si trattava di farina ma di ...

Perché far votare i sedicenni alle elezioni è cosa buona e giusta : Quasi casualmente, si è riaperto il dibattito per permettere ai sedicenni di votare alle elezioni: favorevoli il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E questo, fuor di retorica, probabilmente sarebbe anche il momento adatto...Continua a leggere

Anima Latina di Lucio Battisti è qualcosa Che dovremmo ascoltare tutti - almeno una volta : Lo ammetto: quando Amazon Music mi ha notificato l'arrivo dell'intera discografia sul catalogo, Anima Latina di Lucio Battisti è stato il primo album per il quale ho premuto "play". Comodo, freddo ma comodo, perché tutti sappiamo che il fruscio del vinile resta sempre il fruscio del vinile. Sostanzialmente, come accadde per il disco pubblicato nel 1974 sul quale anche oggi intendo riflettere, stiamo parlando dell'ennesima rivoluzione: ...

Rugby - Mondiali 2019 : numeri - statistiChe e curiosità. Cosa ci lasciano le prime due settimane iridate : Con il match tra Scozia e Samoa si è chiuso il secondo turno della Rugby World Cup in Giappone. Le sentenze sono ancora tutte da scrivere, anche se sicuramente molto è già stato scritto. 18 partite giocate fino a ora, che significano numero, statistiche, ma anche curiosità che ruotano attorno alla palla ovale. In tutto fino a oggi sono stati segnati 840 punti, cioè una media di 46,7 punti a partita. Le squadre che hanno vinto hanno segnato 624 ...

UNA VITA / Anticipazioni 30 settembre : Trini continua a mentire - Che cosa nasconde? : Una VITA, Anticipazioni puntata del 30 settembre, cos'ha Trini? Lucia decide di sdebitarsi con Padre Telmo e si offre per cercare una domestica per il prete

Apri Spotify e non conosci nessuno dei nomi ai primi posti delle classifiChe? Ecco perché - se hai tra i 30 e i 40 anni - è una cosa sana : Se avete più di trent’anni, Aprite la playlist con la classifica dei brani più ascoltati su una qualsiasi piattaforma di streaming musicale, in un giorno qualsiasi della settimana. Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, scegliete voi. Farete fatica a riconoscere nomi famigliari, e che starete pensando a qualcosa come “Ma chi è questo?!”. Tranquilli. Non siete diventati vecchi (perlomeno, non così vecchi). La colpa è della tecnologia. Musica e ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Il ct Cassani ammette : “erano anni Che non piangevo - vi svelo cosa mi ha detto Trentin” : Il commissario tecnico ha avuto solo parole d’elogio per i propri ragazzi, autori di una prestazione davvero impeccabile Si è lasciato sopraffare dalle emozioni il commissario tecnico Davide Cassani dopo il secondo posto di Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo, conclusi oggi con la vittoria di Max Pedersen nella prova in linea élite maschile. Il danese ha beffato in volata il corridore azzurro, lasciandogli solo la medaglia ...

Formula 1 - Leclerc stuzzica la Ferrari : “la strategia alla partenza? Voglio solo capire Che cosa è successo” : Il pilota della Ferrari si prende il podio ma con un mezzo sorriso, chiedendo lumi al proprio team sulla strategia alla partenza Charles Leclerc chiude al terzo posto il Gran Premio di Russia, un podio che lascia però con l’amaro in bocca il pilota della Ferrari, che avrebbe meritato molto di più vista la velocità della sua monoposto al pari di quella di Vettel. Photo4/LaPresse Il problema avuto dal tedesco ha però spiazzato il team ...

Domenica In - Maurizio Costanzo : “Dico una cosa Che non ho mai detto” : Maurizio Costanzo a Domenica In: “Penso ancora a mio padre, che persi a 17 anni” Un’intervista a uno dei grandi padri della televisione non può che far piacere ai telespettatori che la Domenica pomeriggio preferiscono stare sul divano a guardare il piccolo schermo: ecco, quindi, Mara Venier ha ospitato Maurizio Costanzo a Domenica In il quale tornerà con la nuova edizione di S’è fatta notte in seconda serata su Rai1 ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio smonta MiChelle Hunziker : "Vestito fatto col cu... Ecco cosa sembra" : No, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Nemmeno la stessa conduttrice del programma, ovvero Michelle Hunziker, protagonista della rubrica "Moda Caustica" trasmessa nel corso dell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. La conduttrice, infatti, viene dileggiata dalla

Parmigiano Reggiano e Grana Padano - mai così tanti falsi : ecco Che cosa finisce in tavola : Fate molta attenzione a Parmigiano Reggiano e Grana Padano: i falsi, nel mondo, infatti hanno superato gli originali. Imitazioni e made in Italy tarocco in tutti i continenti, "un'industria del falso che i dazi rischiano di rendere sempre più fiorente e che ha paradossalmente i suoi centri principal

Samsung Members Che cosa è e a Che cosa serve : Come parlare con esperto Samsung per risolvere i problemi. Samsung Members che su alcuni modelli di Smartphone e tablet Android Samsung troviamo pre-caricata di fabbrica è un supporto che permette di accedere e trovare risposte a moltissimi argomenti riferito ai dispositivi Samsung.

Uomo sposato ha un’amante - una bellissima modella ma pensa Che lo tradisca - per vendicarsi compie qualcosa di orribile : Un Uomo sposato ha pensato che la sua amante, una bellissima modella e una bar dancer lo tradisse con un altro Uomo e ha voluto vendicarsi compiendo un gesto orribile. L’Uomo si chiama Pritesh Patel , ha 30 anni e ha ucciso la sua amante, Jyoti Surjeet Singh, mozzandole la testa con una falce. L’omicio è avvenuto in una fattoria nel villaggio di Timba in India. L’Uomo, anche se sposato, si era innamorato follemente ...