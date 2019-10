Champions Leauge – Conte carica l’Inter | “Lukaku infortunato | ma contro il Barcellona

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Antoniol’Inter in vista del big match diLeagueil: anche senza Lukaku i nerazzurri si giocheranno le proprie chance. Poi testa alla Juventus Due big match nel giro di pochi giorni: prima ilinLeague, poi la ‘sfida scudetto’la Juventus in campionato. Settimana di fuoco per l’Inter che dovrà dimostrare che il proprio inizio di stagione non sia solo frutto di tanto entusiasmo. Marco Alpozzi/LaPresse Antoniotraccia la via in conferenza stampa: un problema alla volta, si cominca dal. I nerazzurri proveranno a giocarsi le loro chance nonostante l’assenza di Lukaku:non è qui con noi a. È rimasto a Milano, perché già da dieci giorni si trascinava un affaticamento muscolare al quadricipite, per cui era giusto lasciarlo a casa e dargli modo di ...

Guido17595958 : @Gianlui43798271 @TonioEsse @realvarriale Nation Leauge in cui ha inciso solo nella semifinale, dato che per qualif… -