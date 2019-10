Cecilia Zagarrigo | età | altezza | peso | vita privata della tentatrice

Temptation : tra i possibili tentatori anche Cecilia Zagarrigo e Nicolò Brigante : Tra poche settimane prenderà il via la seconda edizione del fortunato docu-reality di Canale5 Temptation Island in versione Vip. Dopo l'annuncio ufficiale con i nomi delle coppie che prenderanno parte al programma, ora sono stati svelati anche i possibili tentatori che condivideranno con i fidanzati e le fidanzate la vita all'interno del villaggio, anche quest'anno molti di loro provengono da un altro programma di successo di Maria De Filippi, ...

