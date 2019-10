Catania | denuncia il compagno dopo undici anni di violenze e maltrattamenti

Catania - quindicenne schiaffeggia coetaneo disabile e il video finisce su Facebook : identificato e denunciato per percosse : Incontra un 15enne suo coetaneo in un negozio di Catania . Lo conosce perché abitano nello stesso quartiere. Comincia a deriderlo per la sua disabilità. Poi lo colpisce a schiaffi e manate sul collo. Gli altri ragazzi presenti ridono e riprendono la scena. Qualcuno posta il video su Facebook , dove a poco a poco diventa virale e comincia a girare su diverse chat di WhatsApp e di altri social network. E’ l’ennesimo atto di bullismo ...

Catania - due studenti entrano in classe con lo scooter : il video finisce in rete - denunciati : Due studenti catanesi di diciannove anni sono entrati in classe a bordo di due scooter scorrazzando per la loro scuola del capoluogo etneo. La scena è stata ripresa da uno smartphone e poi condivisa in rete. Identificati dalla polizia, i due giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.