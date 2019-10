Casa del Cinema | da 3 a 6 ottobre arriva Scoprir | mostra del cinema iberoamericano di Roma

La storia di Jan Bromberg : rapita dal vicino di Casa pedofilo nel silenzio della famiglia : Negli anni '70, l'allora 12 Jan Bromberg, oggi attrice americana di successo, è stata rapita dal vicino di casa e amico di famiglia, Robert Berchtold. Il 40enne la convinse del fatto che erano stati vittima di un rapimento alieno e che avrebbero dovuto riprodursi per salvare l'umanità. L'FBI mise fine al sequestro, ma solo due anni dopo, Berchtold, che nonostate tutto godeva ancora della fiducia della famiglia Bromberg, riuscì a rapire di nuovo ...

LIVE Italia-Giappone 0-3 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Ishikawa imprendibile - Italia demolita dai padroni di Casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: Grazie per averci seguito e appuntamento a dopmani per Italia-Usa, con gli statunitensi che vorranno rifarsi dopo l’inattesa sconfitta di oggi contro l’Argentina. Buon pomeriggio 14.07: Male battuta e ricezione per gli azzurri che sono cresciuti nel terzo set a muro e in difesa ma non è bastato per contrastare gli scatenati giapponesi. Siamo solo all’inizio e i giovani ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Azzurri surclassati. Ishikawa trascina i padroni di Casa nel secondo set : 6-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 In rete la palla spinta di Nelli 9-15 Nishida devastante da zona 4 con il muro a uno 9-14 Ace di Nelli 8-14 Errore al servizio Giappone 7-14 Vincente Nishida da zona 2 tra muro e rete. Entra Candellaro 7-13 Mano out di Ishikawa da zona 4 7-12 Mano out di Yamauchi in primo tempo 7-11 Vincente Kooy da zona 4 col muro a uno 6-11 Il muro di Onodera. Non funziona niente in casa Italia 6-10 La ...

WTA Pechino – Sloane Stephens out ai sedicesimi : Saisai Zheng ribalta il pronostico per la gioia del pubblico di Casa : Sloane Stephens eliminata ai sedicesimi del WTA di Pechino: la tennista americana si arrende alla giocatrice di casa Saisai Zheng dopo due set Il pubblico del WTA di Pechino in festa per la vittoria di Saisai Zheng. La giocatrice cinese strappa applausi dal pubblico di casa grazie al successo maturato dopo 1 ora e 17 minuti di match contro Sloane Stephens. Zheng si è imposta sulla ex campionessa degli US Open con il punteggio di 6-3 / 6-1 ...

La strada di Casa 2 - le anticipazioni della terza puntata : Martedì 1 ottobre un nuovo appuntamento su Rai1 con la fiction che vede Alessio Boni nei panni del protagonista

WTA Pechino – Tifa Kerber nel torneo ‘di Casa’ della Zhang : un fan cinese picchiato sugli spalti! [VIDEO] : Tifoso cinese picchiato durante il WTA di Pechino. Il ragazzo ha Tifato per Angelique Kerber a gran voce durante il match della giocatrice di casa Shuai Zhang Incredibile quanto successo ieri nel WTA di Pechino. Un tifoso è stato picchiato sugli spalti a causa del suo tifo per la ‘tennista sbagliata’. Durante la sfida fra Angelique Kerber e la giocatrice di casa Shuai Zhang, un ragazzo ha sostenuto la tedesca a gran voce, ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in Casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...

La strada di Casa 2 - trama puntata dell'1 ottobre : Irene potrebbe essersi gettata nel Po : Le anticipazioni della nota serie televisiva La strada di casa 2 riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nella terza puntata della seconda stagione che andrà in onda martedì 1 ottobre su Rai 1, Gloria sarà consapevole di essere notevolmente malata e nonostante sia parecchio impaurita e preoccupata si confiderà con Fausto riguardo la sua condizione di salute. In seguito, Morra scoprirà che l'infezione che ha contaminato ...

Fonte dell’intelligence - Silvia Romano viva e si lavora per portarla a Casa : Silvia Romano "e' viva" e "si sta lavorando per riportarla a casa": e' quanto apprende l'Agi da una Fonte dell'intelligence. La 24 enne cooperante italiana e' stata sequestrata in Kenya il 20 novembre 2018, e ora si troverebbe in Somalia. Nessuna conferma, ne' smentita arriva da questa Fonte sulla notizia, riportata oggi da 'Il Giornale', che, in questi mesi di prigionia, la ragazza sia stata costretta a sposarsi con un matrimonio celebrato con ...

Padova - Francesca scappa da Casa a 17 anni - appello della mamma : “Non ha documenti né cellulare” : La ragazza è scomparsa di casa giovedì sera, l'ultimo contatto venerdì quando ha chiamato la mamma confermando l'allontanamento volontario ma anche la volontà di non ritornare a casa per qualche tempo. la ragazza ha capelli castani lunghi, è alta 1,65, ha un tatuaggio sull'avambraccio e un piercing sul labbro inferiore. La madre crede che sia ospitata da una persona adulta.Continua a leggere

Anticipazioni Temptation Island del 30/09 : Anna Pettinelli vuole tornare a Casa : Sarà una nuova puntata spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire oggi 30 settembre su Canale 5 in prima serata. Nel quarto appuntamento con il docu-reality, infatti, nuove coppie si troveranno ad affrontare dei momenti difficili del loro percorso in Sardegna. Dopo il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che tanto ha fatto discutere la scorsa settimana, oggi sarà Pago a trovarsi in ...

Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo a rischio squalifica per un calcio - caos in Casa Genoa e Samp : Le notizie del giorno – Inizio di stagione altalenante in casa Sassuolo, la squadra di De Zerbi è reduce dalla pesante sconfitta nella 6^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo primo tempo veramente da dimenticare contro l’Atalanta e partita già chiusa dopo pochi minuti, la squadra sempre in difficoltà e nel prossimo match non potrà permettersi passi falsi nella sfida contro il Brescia. Nel frattempo dopo la partita ...

Regionali Umbria - la penale a chi cambia Casacca spacca il Pd. Orfini : “Sciocchezza - si emula la parte peggiore del grillismo” : Per il commissario regionale Verini è “un risarcimento per danno economico e d’immagine”. Per molti esponenti del Pd nazionale “è una sciocchezza”, “un errore madornale”. Di certo è un’iniziativa che sta creando non poche polemiche all’interno del Partito democratico. Il riferimento è alla penale da 30mila euro per chi cambia casacca dopo le elezioni che i dem umbri hanno voluto sperimentare ...