Carica a Roma Metropolitane | Fassina contuso è stato trasportato in ospedale

Carica a Roma Metropolitane - Fassina contuso trasportato in ospedale : Carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato ...

Raggi : Roma Capitale dice no a disCarica a Corcolle : Roma – “Il progetto della discarica a Corcolle ha gia’ ricevuto una serie di pareri negativi ad eccezione di quello della Regione. C’e’ una conferenza dei servizi in corso e il Municipio, la Citta’ Metropolitana, il Ministero hanno dato parere negativo e presto si pronuncera’ il dipartimento del Comune. Non credo che questo sia un territorio che possa ospitare una discarica”. Cosi’ la sindaca ...