Cantù | anziana donna accoltellata dal genero | l' autore del delitto ha confessato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) A Vighizzolo, una frazione di, è si è consumato un omicidio nei confronti di unadi 79 anni, Celestina Castiglia. Il compagno della figlia ha ucciso a pugnalate l'a causa di un violento diverbio, nel giardino della sua abitazione. Ancora sconosciuto il movente delfamiliare in una frazione di: 79ennedal, l'omicida si è costituito Poco prima del mezzogiorno di oggi, 1 ottobre , si è verificato unfamiliare in via Cartesio. Nel corso della mattinata c'è stato un violento litigio tra la 79enne e il convivente di sua figlia, culminato nell'omicidio della. Al 112 è stata registrata la telefonata di un uomo che chiedeva l'intervento dei soccorsi medici e delle Forze dell'Ordine. A quanto pare, a chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio l'del. I motivi della lite tra i due sono ancora sconosciuti e le ...

binottofranco : Omicidio a Vighizzolo Anziana accoltellata dal convivente della figlia -