Perché la Silicon Valley teme la nuova legge Californiana sulla privacy : Il quartier generale di Facebook a Menlo Park (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Nell’ultimo mese più di 50 Ceo di grandi aziende americane, compreso Jeff Bezos di Amazon, hanno firmato una lettera aperta per chiedere ai legislatori americani di approvare una legge federale sulla privacy. Una richiesta simile è arrivata anche dall’Internet Association, un gruppo di lobbying fondato nel 2012 che fa gli interessi di ...

Capre alleate dei pompieri : così la California previene gli incendi [GALLERY] : Prevenire gli incendi con l’aiuto della natura: ci hanno pensato i vigili del fuoco della California che si sono fatti supportare da un esercito di simpatiche Caprette. Nelle immagini si nota una capra intenta a pascolare su una collina a South Pasadena, in California, precedentemente devastato dagli incendi. La California sta usando una varietà di metodi alternativi per compensare un’altra pericolosa stagione di incendi. L'articolo ...

Morto in California Giovanni Mazzacurati - il “re del Mose” di Venezia : Giovanni Mazzacurati, 87 anni, è Morto nella sua villa di San Diego, in California. E' stato a lungo presidente del Consorzio Venezia Nuova oltre che protagonista di un'inchiesta giudiziaria sul versamento di tangenti per più di cento milioni di euro per i lavori del Mose a Venezia. Da anni era malato.Continua a leggere

Il re delle e-cigarette Juul sotto inchiesta penale in California : Scatta un'inchiesta penale su Juul Labs, il leader incontrastato delle sigarette elettroniche negli Stati Uniti. Le indagini sono state avviate da procuratori federali della California. Stando al Wall Street Journal, sono ancora alle fasi iniziali ma il fatto stesso che siano decollate rivela l'assedio sempre piu' stretto che oggi si stringe attorno alle e-cigarette

Aron Eisenberg morto : è stato Nog in Star Trek - distrutta la moglie “La mia California” : morto Aron Eisenberg, interpretò Nog in Star Trek: Deep Space Nine Aron Eisenberg è morto all’età di 50 anni. L’attore è noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine ma i più informati ne ricorderanno le altre parti nella serie TV Straight Up e in Tales from the Crypt. In Star […] L'articolo Aron Eisenberg morto: è stato Nog in Star Trek, distrutta la moglie “La mia California” proviene da Gossip e Tv.

Emissioni Usa - La California e altri Stati fanno causa a Trump : La California, affiancata da altri 23 Stati americani, hanno deciso di ricorrere alle vie legali per contrastare i propositi dell'amministrazione Trump in materia di Emissioni inquinanti. I procuratori generali, guidati dal Californiano Xavier Becerra, hanno presentato una causa contro l'agenzia federale dei trasporti (Nhtsa, National Highway Traffic Safety Administration), contestando il recente provvedimento che ha esautorato il Golden State ...

Emissioni Usa - Stop ufficiale ai poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo aveva annunciato due giorni fa e ora è arrivata l'ufficializzazione: la California non potrà più legiferare su materie legate alle Emissioni inquinanti delle automobili. Le agenzie federali Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ed Epa (Environmental Protection Agency) hanno emesso un provvedimento definitivo, denominato "One National Program Rule", che consentirà al ...

Emissioni auto - alt Trump a California : 22.36 Il presidente americano Donald Trump ha ordinato alla sua amministrazione di revocare i poteri concessi alla California di fissare autonomamente vincoli più severi sulle Emissioni delle automobili. Trump lo ha annunciato su Twitter spiegando che questa decisione porterà alla produzione di auto a prezzi meno cari e ugualmente rispettose dell'ambiente. La mossa di Trump, alla vigilia del summit sul clima delle Nazioni Unite.

Clima - Trump revoca alla California il potere di imporre vincoli più severi sulle emissioni delle auto : Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. alla vigilia del summit sul Clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle ...

Emissioni Usa - Trump pronto a revocare i poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l'intenzione della sua Amministrazione di revocare tutti i poteri della California in materia di Emissioni inquinanti. In particolare il Golden State non avrà più l'autorità di varare in modo autonomo normative con limiti più stringenti rispetto a quanto imposto dalle leggi federali. Le prerogative decennali della California. Dagli anni '70 la California ha sempre avuto l'autorità di ...

Gas serra : Trump revoca i vincoli della California sulle auto : Donald Trump reagisce a modo suo alla campagna contro il cambiamento climatico che la giovane attivista svedese Greta Thunberg gli ha portato fino a Washington

Sigarette elettroniche - un altro morto in California. Annunciata campagna di sensibilizzazione da 20 milioni : I decessi legati a Sigarette elettroniche negli Stati Uniti salgono a sette. L’ultimo episodio è avvenuto in California, dove un uomo è morto per una grave insufficienza polmonare: lo stesso era successo negli altri casi, che si sono verificati in Kansas, Illinois, Indiana, Minnesota e Oregon. Una situazione che interessa centinaia di persone e su cui le autorità governative stanno cercando di fare chiarezza. Nel frattempo, lunedì 15 ...

La Terra vista dallo Spazio : Sentinel-1 ci porta in volo sopra la Bassa California [FOTO] : Questa immagine dal satellite Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ci porta appena a sud del confine degli Stati Uniti, nella regione della Bassa California, a nord–ovest del Messico. La sua capitale, Mexicali, è visibile in alto a sinistra nell’immagine. Questa immagine a falsi colori contiene tre diverse immagini sovrapposte l’una all’altra. Acquisite rispettivamente il 30 aprile, il 12 maggio ed il 17 giugno, i ...

California - passa legge al Senato : “Uber e le società basate sulla app trattino i lavoratori come dipendenti” : Uber o Lyft (app per il car sharing) devono garantire la protezione sindacale e altri diritti ai propri lavoratori, che devono trattare come veri e propri dipendenti. Il Senato della California ha approvato la Assembly Bill 5, una legge che potrebbe trasformare le realtà della gig economy che basano la loro attività sulle app – incluse quelle di food delivery – e aprire la strada a leggi simili in altri stati Usa. Il provvedimento ...