Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019)un registro dei bambini non nati, sostituire la definizione di legge “prodotti abortivi” in “bambini non nati”, creare un’area cimiteriale dove seppellire gli embrioni anche al di sotto delle 20 settimane di gestazione e anche senza richiesta dei genitori: sono le proposte contenute nellapresentata nei giorni scorsi dai consiglieri di Fratelli d’Italia ae firmata in modo compatto da tutta lanell’aula comunale. La, non ancora inserita all’ordine del giorno per la discussione, ha come prima firmataria Stefania Loi del gruppo Fratelli d’Italia. Seguono i nomi di Antonello Angioni, Roberto Mura, Loredana Lai, Antonella Scarfò, Roberta Perra, Corrado Maxia, Marcello Polastri, Alessandro Balletto, Alessandro Fadda, Antonello Floris, Enrica Anedda Endrich, Pierluigi Mannino, Salvatore Sirigu. Le modifiche più importanti ...

SirDistruggere : E il Medioevo MUTO. - TutteLeNotizie : Cagliari, mozione della maggioranza Fdi per istituire un cimitero dei feti abortiti. E… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Cagliari, mozione della maggioranza Fdi per istituire un cimitero dei feti abortiti. E anche senza la richiesta dei ge… -