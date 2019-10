Buona Festa dei Nonni 2019 | IMMAGINI | VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si celebra oggi, 2 Ottobre, la “dei“, istituita per la prima volta negli Stati Uniti d’America nel 1978 e poi introdotta dal Regno Unito nel 1990, dal Canada nel 1995 e via via così in molti Paesi del mondo. Ladeiè una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto daiall’interno delle famiglie e della società in generale“. Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra glicustodi. Negli Usa è stata introdotta nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del West Virginia, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e ...

Danielle_Jera : @chiarabucci9 @mircoDmirco E comunque, tornando ai tortellini: quelli di pollo non sono aggiunti, sono proprio sost… - MarcoCatalanoLP : Quando sento la vostra mancanza guardo in cielo. Domani è la vostra festa, ed io vi penso anche stasera. Mi mancate… - misscharmy : RT @PaterCustos: 'Sono felice di morire perché sento che questa è la volontà di Dio e che, molto più di ora, potrò essere utile alle anime… -