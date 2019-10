Borderlands 3 | Gearbox non ha potuto accettare le condizioni di Troy Baker a causa della

Borderlands 3 : Troy Baker spiega perché Gearbox non l'ha contattato per doppiare di nuovo Rhys : Ad aprile, il boss di Gearbox Randy Pitchford affermò che l'attore Troy Baker aveva scelto di non riprendere il ruolo di Rhys in Borderlands 3. L'attore in precedenza aveva interpretato il personaggio nel gioco di Telltale, Tales from the Borderlands.A quanto pare però le cose non sono andate esattamente così. Durante un recente evento, Baker ha spiegato perché non se n'è più fatto nulla. "Quando sono venuti da me, hanno chiesto 'Vuoi fare ...

Recensione Borderlands 3 - le accoglienti lande post-apocalittiche di Gearbox : Sono trascorsi sette anni dall'ultima volta (ufficiale) in cui abbiamo calpestato il suolo di Pandora, ma con Borderlands 3 è finalmente arrivato il momento di tornare in azione. Dimentichiamo la parentesi non proprio brillante di Borderlands The Pre Sequel - titolo che si è fatto apprezzare seppur con le dovute riserve – utile più che altro a espandere la lore di una saga che con questo terzo capitolo assume dimensioni ancor più ...

Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo di Gearbox non lo esclude : Da tempo Gearbox ha escluso l'eventualità di un porting per Nintendo Switch di Borderlands 3, ma questo non significa che nessun altro titolo della serie non possa arrivare in futuro sulla console di casa Nintendo.Durante il The Borderlands Show andato in onda ieri, dove tra le altre cose è stato presentato l'evento di Halloween Bloody Harvest, il creative director Paul Sage, ha lasciato intendere che prima o poi la saga potrebbe arrivare su ...

Borderlands 3 : Gearbox sta lavorando per correggere i problemi relativi alle performance del gioco : Nonostante gli ottimi risultati registrati da Borderlands 3 su tutte le piattaforme, è noto che le tre versioni del gioco hanno una serie di problemi, in particolare su PC ed Xbox One. Ebbene, Gearbox ne è assolutamente al corrente ed ha precisato di essere al lavoro per correggere e migliorare la performance.Attraverso un tweet pubblicato ad inizio settimana, lo studio di sviluppo ha assicurato i fan di aver ascoltato tutti i feedback e che ...

Borderlands 3 su PC non delude le aspettative di Randy Pitchford - CEO di Gearbox : Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha dichiarato che Borderlands 3 ha il doppio dei giocatori su PC rispetto a Borderlands 2 al momento del lancio, nonostante l'accordo di esclusività con Epic Games Store.Attraverso Twitter il boss annuncia: "Curiosità: su PC i dati che registrano il picco di giocatori simultanei è circa il doppio di quelli del precedente capitolo. WOW ragazzi, siete fantastici!".In seguito Pitchford ha annunciato che questi ...

Borderlands 3 : Nuovi detagli da Gearbox al PAX WEST 2019 : In occasione del PAXest 2019, Gearbox Software ha rilasciato Nuovi dettagli su Borderlands 3 tra cui contenuti endgame e post lancio, ve li riportiamo a seguire. Borderlands 3: Nuovi dettagli da Gearbox Coloro che porteranno a termine la storia principale potranno accedere ai seguenti contenuti: Modalità True Vault Hunter: Vi consentirà di affrontare nuovamente l’avventura con l’equipaggiamento ottenuto ...

Borderlands 3 : Gearbox assicura che lo studio non avrà periodi di crunch : Manca un mese all'arrivo di Borderlands 3 e Gearbox ha assicurato che il team non sosterrà il cosiddetto "crunching". In questi ultimi mesi si è sentito parlare molto spesso di questa pratica che obbliga gli sviluppatori a sostenere pesanti turni di lavoro consecutivi in modo da portare a termine un progetto per la data stabilita.Durante un'intervista, il producer di Gearbox, Chris Burke, ha dichiarato: "Non siamo uno studio che fa straordinari ...

Borderlands 3 : Gearbox svela il tranquillo e quasi disabitato pianeta Athenas : Gli sviluppatori di Gearbox Software stanno rivelando sempre più informazioni sul prossimo attesissimo Borderlands 3, inclusi dettagli riguardanti i nuovi cacciatori del Vault e i vari pianeti che saranno presenti nel gioco e molto altro ancora. A proposito di pianeti, il team ultimamente ha pubblicato una serie di video incentrati su di loro. Nel gioco, i pianeti potranno essere esplorati dai giocatori e l'ultimo presentato da Gearbox è ...