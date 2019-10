Bologna | tortellini senza maiale per la festa di San Petronio

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non ci sarà nessuna variante di carne dineiche saranno preparati aper ladi San. Nel giorno del patrono cittadino, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi annuncia il "tortellino dell’accoglienza" che sarà rigorosamente al pollo. Una scelta che permetterà a tutti di poter mangiare la specialità regionale, anche chi – per motivi religiosi – non può assaggiare determinati tipi di carne come quella suina. Presidente Ass. Pallotti: "Lo potranno gustare tutti" Ad ufficializzare la novità di quest’anno sono state le sfogline chiamate a realizzare iper il prossimo venerdì 4 settembre in piazza Maggiore davanti a San: "In questa variante - afferma la presidentessa dell’associazione omonima Paola Lazzari Pallotti - lo potranno gustare tutti, sia chi non mangia ilper motivi religiosi come la persona più ...

