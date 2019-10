Bologna | per la festa di San Petronio il vescovo lancia i tortellini al pollo per i

Bologna - alla festa del patrono tortellini senza maiale "per l'integrazione" : Sergio Rame A Bologna tortellini halal con la carne di polle. La scelta per integrare benedetta dall'arcivesovo pro migranti Zuppi Lo hanno già ribattezzato il "tortellino dell'accoglienza". L'idea, portata avanti da uno dei più attivi ultrà dell'immigrazione, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, recentemente premiato da papa Francesco con la carica di cardinale, è l'ennesima trovata a favore dei migranti musulmani che per un ...

È morto l’urbanista Giuseppe Campos Venuti - famoso per il suo lavoro a Bologna negli Sessanta : Domenica è morto a Roma l’urbanista Giuseppe Campos Venuti; aveva 93 anni ed era considerato tra i principali responsabili dei cambiamenti urbanistici di Bologna negli anni Sessanta. Campos Venuti entrò nella Resistenza a 17 anni e lì ottenne il soprannome

Basket - Serie A 2019-20 - seconda giornata : Venezia cade a Bologna contro la Fortitudo! Tutto facile per Brindisi - Sassari e Virtus Bologna. : Dopo i due anticipi, nel tardo pomeriggio domenicale si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della Serie A di Basket 2019-20. Le certezze sono state le vittorie di Brindisi a Roma, di Sassari in casa contro Pesaro, quella della Virtus Bologna a Pistoia e quella di Cremona in casa ai danni di Treviso. La sorpresa assoluta, invece, è stata la vittoria della Fortitudo Bologna, capace di abbattere i campioni in carica di ...

Probabili formazioni Udinese-Bologna : quasi certo il forfait di Lasagna - dubbio in attacco per i felsinei : Probabili formazioni Udinese-Bologna – Si gioca Udinese-Bologna, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Momento delicatissimo per i friulani, che vengono da 4 partite senza vittorie, l’ultima il pareggio per 0-0 di Verona. Il Bologna, dopo l’ottimo avvio, è in leggera flessione dopo la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa. Tudor ha un solo risultato per rimanere sulla panchina dell’Udinese. ...

Calciomercato - il veto di Cristiano Ronaldo alla Juve : rivoluzione Milan - talento per il Bologna ed ore calde al Genoa : Il Calciomercato continua a regalare colpi di scena, nelle ultime ore importanti novità che riguardano il calcio italiano e non solo, si muovono anche i club all’estero. Le prossime finestre si preannunciano scoppiettanti, sia quella di gennaio che quella della prossima estate, ecco tutte le ultime notizie dell’ultim’ora. IL BARCELLONA BUSSA IN CASA NAPOLI – Il Barcellona guarda in casa Napoli, nel mirino è finito ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - sfida complessa per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata – Pesaro-Fortitudo Bologna di ieri Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno della Serie A 2019-2020 che oppone la Segafredo Virtus Bologna alla Virtus Roma. 11 ...

Corte d'appello di Bologna : Cagnoni - condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie - resta in carcere : I giudici hanno respinto l'istanza della difesa del medico che aveva chiesto i domiciliari in una clinica

Bologna - racket delle pompe funebri dentro gli ospedali : chiesto il giudizio per 50 imputati : Si spartivano, secondo la procura di Bologna, i defunti dei due principali ospedali cittadini, il Maggiore e il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, e a “libro paga” avevano infermieri, che fornivano clienti, e dipendenti delle imprese funebri, che convincevano i parenti e finalizzavano le pratiche. È stata fissata per il 29 novembre davanti al gup la prima data dell’udienza preliminare dell’inchiesta che, a gennaio, ha portato alla luce un ...

Virtus Roma : infortunio per Jerome Dyson - out contro Bologna : Roma – La Virtus Roma comunica che l’atleta Jerome Dyson non sarà disponibile per la partita di stasera a causa di una distrazione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore sarà valutato di giorno in giorno dallo staff sanitario Virtussino in vista della gara di domenica con Brindisi. L'articolo Virtus Roma: infortunio per Jerome Dyson, out contro Bologna proviene da RomaDailyNews.

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 28-36 - prove di fuga per gli ospiti con 7 di Aradori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-36 Gran movimento di Mancinelli! Time out Pesaro con poco più di 5′ al termine del terzo quarto, Fortitudo al massimo vantaggio della partita 28-34 Rimbalzo in attacco e appoggio con la mano sinistra per Cinciarini! Si è acceso davvero il match! 28-32 Gran canestro di Miaschi! Primi due in A per lui, attaccando uno come Stipcevic che non è proprio inesperto 26-32 Aradori si porta a ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 8-11 - gran partenza di Ed Daniel per gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 In gran velocità Barford per Lydeka, -1 Pesaro! 10-13 Molto bella la penetrazione di Henri Drell, classe 2000 che arriva fino al ferro Antimo Martino concede riposo a Daniel, il che significa ritorno in Serie A per Mancinelli 8-13 Bella circolazione bolognese, è Leunen trova due punti abbastanza facili 8-11 Segna l’aggiuntivo Daniel 8-10 E ancora Ed Daniel a dominare per il momento ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : inizia il Campionato - che ritorno per l’Aquila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio della Serie A 2019-2020. Alla Vitifrigo Arena si affrontano Carpegna Prosciutto basket Pesaro e Fortitudo Pompea Bologna. Si ...

Risultati Serie A – Roma all’ultimo respiro sul Bologna - poker del Napoli a Lecce : primo sorriso per la Samp : Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato. Donato Fasano/LaPresse La rete di Manolo ...