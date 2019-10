Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ricotta, parmigiano, uova e carne dial posto di prosciutto, mortadella e lombo. L’idea dell’arcivescovo Matteo Mariadire il “dell’accoglienza” indella festa del patrono, San Petronio, divide. La ricetta senza maiale, quindi ‘buona’ anche anziani che vogliono stare leggere e per iche non possono mangiarlo, fa prevedibilmente insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. La versione che stravolge quella depositata alla Camera di Commercio è una “variante” che “possono mangiare tutti, sia chi non mangia il maiale per motivi religiosi ma anche la persone più anziane che preferiscono stare leggere”, ha spiegato Paola Lazzari Pallotti, presidente dell’Associazione sfogline, che ha messo a punto la ricetta. Il...

Chivas01233895 : RT @SpiritoftheAlps: A leggere questa notizia mi sono veramente innervosito... questo, per me, vuol dire distruggere i nostri usi e costumi… - Federicobarald3 : RT @SpiritoftheAlps: A leggere questa notizia mi sono veramente innervosito... questo, per me, vuol dire distruggere i nostri usi e costumi… - Noovyis : (Bologna, l’arcivescovo Zuppi lancia il tortellino al pollo per i musulmani in occasione della festa di San Petroni… -