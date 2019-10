Bologna | il vescovo Zuppi lancia il tortellino al pollo per i musulmani E il

Salvini contro l’arcivescovo di Bologna : “Tortellini al pollo? Cercano di cancellare la nostra storia e la nostra cultura” : L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” a base di carne di pollo in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi anche per i musulmani che non possono mangiarlo, fa insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. Da Terni, durante un comizio elettorale, attacca Matteo Salvini: “È come dire il vino rosso ...

Bologna - l’arcivescovo Zuppi lancia il tortellino al pollo per i musulmani in occasione della festa di San Petronio : Ricotta, parmigiano, uova e carne di pollo al posto di prosciutto, mortadella e lombo. L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi ‘buona’ anche anziani che vogliono stare leggere e per i musulmani che non possono mangiarlo, fa prevedibilmente insorgere il ...

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura'(2) : (AdnKronos) – “Giustamente -ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook- sono insorti i bolognesi: mamme, papà, nonne, nonni, parroci, suore. I tortellini senza carne per non offendere chi arriva a Bologna. Aveva straragione Oriana Fallaci: il problema non sono coloro che arrivano da lontano o gli islamici; il problema sono alcuni italiani che si vergognano di quello che sono, che cercano di far finta di essere ...

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?” Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di ...

Bologna - per la festa di San Petronio il vescovo lancia i tortellini al pollo per i musulmani : Venerdì a Bologna si celebrerà la festa di San Petronio, patrono della città: il tema di questa edizione sarà quello dell'accoglienza e per questo il vescovo Matteo Maria Zuppi - che il giorno dopo verrà ordinato cardinale da Papa Francesco - ha lanciato l'idea di farcire i tortellini di pollo anziché esclusivamente di maiale.Continua a leggere

Il Papa nomina 10 nuovi cardinali : tra loro anche l’arcivescovo di Bologna - l’ex prete di strada Zuppi. “Bocciato” Delpini (Milano) : Papa Francesco ha nominato cardinale l’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. E per la seconda volta ha bocciato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Bergoglio ha, infatti, annunciato a sorpresa all’Angelus, iniziato in ritardo perché il Papa era rimasto chiuso nell’ascensore per 25 minuti, che il 5 ottobre 2019 terrà un concistoro nel quale imporrà la berretta rossa a dieci nuovi cardinali elettori in un eventuale conclave, ...

Bologna - l'arcivescovo pro migranti sta per diventare cardinale : Giuseppe Aloisi Monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e consacrato progressista, sta per diventare cardinale. Il Papa lo annunciato questa mattina Monsignor Matteo Maria Zuppi sarà creato cardinale nel prossimo concistoro ottobino. Papa Francesco, al termine dell'odierno Angelus, ha reso noto l'elenco dei prelati che entreranno a far parte del collegio cardinalizio. Tra i nomi più in vista, figura quello ...