Bologna | alla festa del patrono tortellini senza maiale per l' integrazione

CIES - record di possesso palla : Bologna al top in Serie A : Serie A record possesso palla – Grazie alla collaborazione con InStat, il CIES Football Observatory ha realizzato un’analisi sulle prestazioni delle squadre appartenenti a 35 competizioni europee. Nel suo studio settimanale, il CIES ha elaborato una classifica con i record di possesso palla negli incontri fin qui disputati nei vari campionati nazionali. Il dato è […] L'articolo CIES, record di possesso palla: Bologna al top in Serie ...

DIRETTA/ Fortitudo Bologna Venezia - risultato 0-0 - streaming video tv : palla a due! : DIRETTA Fortitudo Bologna Venezia: info streaming video e tv della partita di basket, valida nella 2giornata del campionato di Serie A1.

Da Bologna l'allarme della Coldiretti sui dazi di Trump : In rivolta il popolo del Parmigiano: "A rischio le esportazioni negli Stati Uniti, anche fino al 90%". In arrivo il premier Conte al Villaggio della confederazione dei coltivatori diretti

Calciomercato - il veto di Cristiano Ronaldo alla Juve : rivoluzione Milan - talento per il Bologna ed ore calde al Genoa : Il Calciomercato continua a regalare colpi di scena, nelle ultime ore importanti novità che riguardano il calcio italiano e non solo, si muovono anche i club all’estero. Le prossime finestre si preannunciano scoppiettanti, sia quella di gennaio che quella della prossima estate, ecco tutte le ultime notizie dell’ultim’ora. IL BARCELLONA BUSSA IN CASA NAPOLI – Il Barcellona guarda in casa Napoli, nel mirino è finito ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 2a giornata : Venezia alla prova Fortitudo Bologna - Milano in casa contro Brescia : Sono passati da poco gli echi della prima giornata della Serie A 2019-2020, in un’anomala partenza infrasettimanale, ed è già tempo di pensare al primo vero weekend di campionato, con il secondo turno di scena tra sabato e domenica. Andiamo a scoprire che cosa ci attende nelle otto partite in arrivo. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 28 settembre, ore 20:30) Anticipo al sabato per l’esordio casalingo della ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 70-64 - Serie A basket in DIRETTA : emiliani ad un passo dalla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-66 Si fa perdonare subito Alibegovic, Roma a -5. 70-64 Fallo di Alibegovic a 1′ dal termine. 70-64 Kyzlink assiste Baldasso! 70-62 Comunque vada a finire Roma si sta superando, con tutti i problemi del caso sta vendendo cara la pelle. A Bologna si sente l’assenza di Teodosic. 70-60 Baldasso infila l seconda tripla della sua serata. 70-57 Ricci di carattere, strappa la palla di ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : si parte con la storia della pallacanestro italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Giocata solitaria di Mussini che dalla media realizza i primi due personali 3-2 Tripla di Zach Thomas dall’angolo 0-2 Subito i primi due dalla media sono di Aradori Prima palla a due della Serie A 2019-2020 alzata! Possesso Bologna Maglia con tinta prevalente di giallo tendente all’oro per Pesaro, in ossequio allo sponsor Carpegna Prosciutto; blu scuro con riga centrale bianca ...

Basket - riparte la Serie A : Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa dell’Olimpia Milano di Messina (e Teodosic alla Virtus) : L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola standard 25 metri senior mista l’oro va alla Germania : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della pistola standard 25 metri senior mista: tra le 21 squadre iscritte alle qualifiche c’era anche una coppia italiana, formata da Sara Costantino ed Alessio Torracchi, i quali però non hanno preso parte alla competizione. Dopo le eliminatorie, utili a formare gli accoppiamenti delle semifinali per l’accesso alla finale a quattro, Germania 2, che aveva ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la tedesca Monika Karsch vince nella pistola sportiva. Alla Francia due pass per Tokyo 2020 : La regina d’Europa si conferma con la sua corona in testa. vince bissando il successo di Baku 2017 la tedesca Monika Karsch, che in quel di Bologna si prende nuovamente il titolo continentale della pistola sportiva femminile dAlla distanza di 25m. La teutonica, vicecampionessa olimpica in carica, conduce una gara di testa praticamente sin dall’inizio chiudendo Alla fine con lo score di 37/50, buono per vincere il testa a testa con la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la svizzera Christen guida il gruppo delle qualificate alla finale di carabina 3 posizioni. Italiane lontanissime : Giornata di qualificazioni e finali a ritmi serratissimi nel poligono di Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno edizione 2019. Dopo il contest di pistola sportiva femminile da 25m, è stata la volta del concorso di carabina 3 posizioni donne da 50m. A guidare l’insieme delle otto qualificate alla finale, che scatterà alle 12.45, è la svizzera Nina Christen che totalizzando 1184/1200 punti (con 67 mouches) si è ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Bologna - vede gli agenti di polizia e ingoia 12 dosi di eroina pronta alla vendita : In via Canonica ingoia 12 dosi di eroina, volto noto in arresto, conosciuto dalle forze dell'ordine dal oltre 10 anni. Nel capoluogo emiliano, un uomo di 28 anni di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine per la stessa attività, è stato fermato dopo aver ingerito la droga. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in città. Gli agenti della squadra mobile lo seguivano da tempo: curavano i suoi movimenti, si appostavano nei luoghi che ...