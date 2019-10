Biglietti SPAL-Parma | come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) LadellaA 2019/2020 proporrà un derby emiliano di sicuro interesse. Sabato 5 ottobre alle ore 15.00, infatti, si sfiderannoallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, per un duello nel quale i tre punti varranno doppio con i bianco-azzurri reduci da un avvio di stagione non semplice e, quindi, pronti a tutto per allontanarsi dalle posizioni calde della classifica. I ducali, invece, cercheranno conferme con una formazione ormai matura e consolidata. Chi avrà la meglio nella sfida di Ferrara? I padroni di casa di mister Leonardo Semplici, a caccia della terza salvezza consecutiva nella massima, oppure i ragazzi di mister Roberto D’Aversa, sospinti da Roberto Inglese e Gervinho? Siamo ormai alle porte delladellaA 2019/2020.sarà una sfida assolutamente da non perdere per i tifosi delle due squadre emiliane. I ...

