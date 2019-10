Biglietti Genoa-Milan | come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) LadiA vedrà protagoniste nell’anticipo serale del sabato alle ore 20.45: il 5 ottobre i rossoblu ed i rossoeri giocheranno infatti una partita i cui i lombardi guardano gli avversari dall’alto in classifica. La formazione meneghina infatti è a quota 6 in classifica, mentre i liguri hanno raccolto finora 5 punti. Nelle due gare dello scorso campionato si impose in entrambe le circostanze il: nella gara d’andata la truppa allora di Gattuso si impose a Genova per 0-2, mentre nella sfida ao al ritorno i rossoneri vinsero per 2-1. Vedremo se in questa stagione si proseguirà sulla medesima falsariga. Laè ormai alle porte:sarà una sfida che regalerà spettacolo nel prossimo turno diA e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto che preferite e ...

