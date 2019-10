Bibbiano | richiesta ​archiviazione per uno degli indagati

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Costanza Tosi Marco Scarpati era accusato di aver percepito somme di denaro per incarichi legali conferitigli dall’Unione Val d’Enza senza aver seguito le norme previste dal codice per gli appalti Continuano le indagini per far luce sulle accuse mosse dalla procura di Reggio Emilia nei confronti dei 29coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni. Il sostituto procuratore Valentina Salvi - secondo quanto riportato dal Corriere della Sera - avrebbe in programma di terminare le indagini preliminari entro il mese di novembre senza chiedere nessuna proroga. E per almeno un caso, l'iter giudiziario sembrerebbe essere già giunto a conclusione. È stata infatti presentata la prima istanza di archiviazione per l’avvocato Marco Scarpati, al momento non ancora controfirmata dal gip, che non appena darà l'ok farà uscire definitivamente il legale dal caso dei presunti affidi ...

