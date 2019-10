Biathlon | Dorothea Wierer annuncia il suo main sponsor | l’altoatesina sarà legata a Red

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Chestia diventando un personaggio sportivo e mediatico non lo scopriamo certo oggi. I successi della stagione passata nel, ai Mondiali e in Coppa del Mondo, hanno colpito l’attenzione anche di chi non segue con costanza la specialità., con il suo modo di essere, ha conquistato tifosi e appassionati e così si è ritagliata anche uno spazio in termini diizzazioni. Dopo infatti l’accordo con un marchio importante dal punto di vista sportivo come Adidas, quest’oggi la 29enne campionessa altoatesina ha reso che il nuovoa cuinella prossima stagione agonistica, ovvero Red Bull. Un’azienda o, per meglio dire, un colosso che ha acquisito importanza a tutti i livelli e che, come tutti sanno, può permettersi anche una scuderia di F1 piuttosto affermata. Con un post sui suoi canali social,ha dunque ...

