Benvenuti | fallimento su rifiuti | necessaria soluzione urgente

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – “Lo sfacelo della raccolta e della gestione deinella Capitale è ormai un fenomeno conosciuto purtroppo non solamente a Roma, ma nell’intero Paese e ripreso dai mezzi di comunicazione anche estera. Ennesima bocciatura è arrivata anche dalla XII Indagine dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale presentato ieri in Campidoglio e che evidenzia come i romani bocciano tutti i servizi pubblici e la raccoltae la pulizia delle strade totalizzano il voto più basso, sotto il tre. Non era mai accduto nel passato. E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio, Ex Presidente dell’Ama ed oggi Portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale “La rete prosegue ad essere invasa da foto di Roma con cumuli diattorno ai cassonetti, nelle strade e nei marciapiedi, dalle periferie al centro storico, immagini ...