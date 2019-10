Basket – Italia | Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale | “sono arrivato al capolinea

Basket : Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale - si ferma a 114 il conto delle sue presenze con la maglia dell’Italia : L’avventura in Nazionale di Daniel Hackett termina qui. Finisce, dopo 114 partite, il rapporto tra l’attuale play del CSKA Mosca e la maglia dell’Italia, arrivato al capolinea con gli ultimi Mondiali di Cina 2019. A rivelarlo è Hackett stesso, in un’intervista rilasciata ad Alberto Marzaglia di Eurodevotion. Queste le parole del pesarese: “Credo di essere arrivato ad un bivio, o meglio al capolinea. Con grande ...

Basket - Eurocup : esordio amaro per Venezia e Trento. Entrambe le italiane perdono in casa : Inizia nel modo peggiore possibile l’Eurocup per l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento. Le due squadre italiane, Entrambe impegnate in casa contro avversarie molto ostiche quali Partizan Belgrado per i primi e Galatasaray per i secondi, infatti, hanno ambedue perso in seguito a dei finali punto a punto. Umana Reyer Venezia – Partizan Belgrado Partenza lenta per Entrambe le squadre. A 3 minuti dalla fine del primo ...

Basket – Sveva gioca libera in paradiso : si è spenta la piccola tifosa di Trieste che aveva emozionato la pallacanestro italiana : La piccola Sveva ha chiuso gli occhi per sempre: la giovane tifosa di Trieste, che nella sua lotta contro un tumore aveva emozionato tutta la pallacanestro italiana, adesso giocherà libera in paradiso Sveva Piattelli gioca libera in paradiso. La piccola bimba, appassionata di pallacanestro e tifosa di Trieste, si è spenta nelle ultime ore, come annunciato dalla famiglia tramite i propri canali social. La lotta di Sveva contro un tumore al ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

Basket - Serie A 2019-2020 : ufficiale l’arrivo di Alessandro Gentile a Trento - quarta maglia italiana della sua carriera : L’Aquila Basket Trento, sponsorizzata Dolomiti Energia, ha ufficializzato pochi minuti fa l’approdo di Alessandro Gentile in bianconero. Si tratta del colpo più importante della storia della società presieduta da Luigi Longhi. L’accordo è di durata biennale: un investimento non circoscritto a pochi mesi, dunque, quello che viene dato in mano a coach Nicola Brienza. Per Gentile si tratta della quarta maglia italiana in carriera, ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A Basket in DIRETTA : si parte con la storia della pallacanestro italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Giocata solitaria di Mussini che dalla media realizza i primi due personali 3-2 Tripla di Zach Thomas dall’angolo 0-2 Subito i primi due dalla media sono di Aradori Prima palla a due della Serie A 2019-2020 alzata! Possesso Bologna Maglia con tinta prevalente di giallo tendente all’oro per Pesaro, in ossequio allo sponsor Carpegna Prosciutto; blu scuro con riga centrale bianca ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : trionfa Sassari che in finale batte Venezia all’overtime prendendosi la rivincita delle finali scudetto : Esattamente come ieri contro la Vanoli Cremona il Banco di Sardegna Sassari vince un’altra partita all’overtime e si aggiudica la sua seconda Supercoppa Italiana a distanza di cinque anni dalla prima battendo in una finale al cardiopalma per 83-80 l’Umana Reyer Venezia, con cui aveva perso le finali scudetto. Come ieri l’inizio dei i tricolori è da incubo con Sassari che piazza un parziale di 14-0 per il 16-4 ma, cosa peggiore, la Reyer perde ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana Basket 2019 in DIRETTA : vince la Dinamo al supplementare (83-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito Finale incredibile con la Dinamo che si impone dopo un tempo supplementare per 83-80. Decisivi i 19 punti di Curtis Jerrells e poi anche la tripla della vittoria di Michele Vitali. JERRELLS RUBA PALLA! SASSARI HA VINTO LA Supercoppa Italiana 2019 83-80 Dentro i due liberi di Pierre. Mancano 5 secondi alla fine. Palla persa da Venezia. ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana Basket 2019 in DIRETTA : si va al supplementare (69-69) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Incredibile rimonta di Venezia, che si è trovata anche sotto di venti punti. Altri cinque minuti per decidere chi vincerà la Supercoppa 2019. supplementare! Nell’ultima azione la difesa riesce a chiudere Filloy, poi sul rimbalzo Jerrells tenta il miracolo da centrocampo, ma non trova neanche il tabellone. 69-69 McLean con il tap in! Ultimi 27 secondi alla fine. 67-69 FILLOOOOOY! ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana Basket 2019 in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a metà secondo quarto (28-18) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-18 Piazzato dalla media per Watt. 28-16 Importantissimo gioco da tre punti di Jerrells, che è già in doppia cifra. 25-16 Tripla di Chappell, che sblocca Venezia. Non si segna più. Quattro minuti di gioco e punteggio del quarto 3-2 per Sassari. 25-13 Canestro di Filloy, che pesta la riga e dunque è da due punti. 25-11 Subito tripla di Jerrells ad aprire il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana Basket 2019 in DIRETTA : comincia la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Splendida tripla di Pierre dall’angolo. 2-4 Vidmar lavora bene in post e trova solo la retina. 2-2 Alley opp Vitali-Bilan ed il centro croato segna i primi due punti di Sassari. 0-2 Due liberi di Tonut ad aprire la Finale. 20.34: comincia la Finale! 20.28: Inno d’Italia. Manca davvero pochissimo all’inizio della Finale. 20.26: E’ il momento della presentazione delle ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Brindisi rimonta da -18 - batte Cremona e chiude al terzo posto : Va all’Happy Casa Brindisi la finale per il terzo e quarto posto della Supercoppa Italiana, una novità che per la prima volta viene sperimentata al PalaFlorio di Bari. La squadra di Frank Vitucci batte la Vanoli Cremona per 84-87, dopo aver rimontato uno svantaggio che all’intervallo era di 18 punti. Dietro il fondamentale contributo di Darius Thompson, che arriva a quota 17 quest’oggi, riveste un ruolo importantissimo il ...

La federBasket non accetta Tam Tam la squadra dei migranti di Castel Volturno : «Non sono italiani» : Se qualcuno ha ancora dubbi sulla natura intimamente e profondamente razzista degli italiani, li fugherà leggendo della decisione della Federazione Italiana Pallacanestro. Ne scrive il Corriere della Sera on line. Il consiglio federale della federbasket “ha deciso di non concedere a Tam Tam Basket, la squadra di CastelVolturno (Caserta) che tessera esclusivamente ragazzi africani figli di migranti, nati in Italia e iscritti a scuole italiane, ...