Basket | Eurocup | esordio amaro per Venezia e Trento Entrambe le italiane perdono in casa

Basket - Virtus Bologna e Brescia all’esordio - domani - in Eurocup. La presentazione delle due squadre : Inizia domani (mercoledì 2 ottobre) l’avventura della Virtus Bologna e della Leonessa Brescia nella diciottesima edizione dell’Eurocup, secondo trofeo continentale per prestigio. Il sodalizio bolognese dovrà vedersela con i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Per la Leonessa, invece, sfida molto complicata con i russi dell’Unics Kazan, squadra che l’anno scorso raggiunse le semifinali e fu estromessa dalla competizione solo ...

Trento-Galatasaray oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia quest’oggi l’EuroCup 2019-2020 per l’Aquila basket Trento, che parte da uno degli ostacoli più complessi di un girone D particolarmente intrigante: il Galatasaray. La formazione turca ha proceduto a effettuare un rinnovamento non di poco conto, cambiando metà roster rispetto allo scorso anno. Per il momento, è anche costretta a sostituire l’ala grande titolare, dal momento che l’infortunio di Marko Arapovic ...

Venezia-Partizan Belgrado oggi - EuroCup Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Stasera alle 20 al Palasport Taliercio di Mestre si gioca la partita tra l’Umana Reyer Venezia e il Partizan Belgrado valida per la prima giornata del girone B di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fortitudo Bologna dopo aver vinto con Trieste e dopo aver ceduto a Sassari nella Supercoppa Italiana. Stasera i lagunari iniziano la loro avventura europea ...