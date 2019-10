Basket | Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale | si ferma a 114 il conto delle sue

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’avventura inditermina qui. Finisce, dopo 114 partite, il rapporto tra l’attuale play del CSKA Mosca e la maglia dell’Italia, arrivato al capolinea con gli ultimi Mondiali di Cina 2019. A rivelarlo èstesso, in un’intervista rilasciata ad Alberto Marzaglia di Eurodevotion. Queste le parole del pesarese: “Credo di essere arrivato ad un bivio, o meglio al capolinea. Con grande serenità ti dico che credo sia giusto lasciare spazio alle nuove generazioni che meritano di giocare. Ci son ragazzi come Spissu, Moretti, Mannion che hanno bisogno di fare questa esperienza e di farla al più presto. E’ ora che mi faccia da parte e voglio dirlo in anticipo in modo che ci sia il tempo per programmare. Al Mondiale ho giocato l’ultima gara in azzurro“. Interpellato sulle motivazioni, risponde: “Viene da dopo il Mondiale, ...

