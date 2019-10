Barcellona-Inter | parla Eto' o | I nerazzurri possono farcela Ma se in campo c' è Leo

Probabili formazioni Barcellona-Inter : difesa ed attacco ‘esperti’ per Conte - ballottaggio a destra : Probabili formazioni Barcellona-Inter – In campionato è una furia inarrestabile, in Champions la partenza è stata col freno a mano tirato. Domani sera l’Inter è chiamata al riscatto, ma l’avversario non è dei migliori: il Barcellona. I blaugrana, anche se non quelli degli anni migliori, al Camp Nou difficilmente lasciano punti per strada. Ma, nella ‘sfortuna’, i nerazzurri si possono definire fortunati: i ...

Barcellona-Inter - Eto’o non ha dubbi : “sfida sbilanciata con Messi in campo. Conte? Ce ne sono pochi come lui” : L’ex attaccante di Inter e Barcellona ha parlato alla vigilia della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si affronteranno al Camp Nou domani sera Domani sera si affronteranno al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League, dando vita ad una sfida che promette già spettacolo. Chi conosce bene sia Barcellona che Inter è Samuel Eto’o, unico giocatore a vincere campionato, coppa nazionale e Champions League ...

Si giocherà domani l'incontro tra Barcellona e Inter, valido per la seconda giornata di Champions League di calcio per l'edizione 2019-2020. Al Camp Nou va in scena una sfida che rappresenta un ostacolo più che duro per i nerazzurri, dal momento che i blaugrana hanno vinto ben 29 delle ultime 32 partite europee nel proprio stadio e hanno subito l'ultima sconfitta interna nel 2013 contro il Bayern Monaco.

Inter - Sanchez pensa al Barcellona : “contro i blaugrana non puoi fallire occasioni da gol” : “In casa il Barcellona e’ molto forte, gioca con fiducia. Se abbiamo una o due occasioni, non dobbiamo sprecarle. Ho giocato al Camp Nou con lo United, abbiamo sprecato 3-4 chance nitide, poi ne capitano una o due a loro, le sfruttano e ti ritrovi sotto 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi fallire nessuna occasione”. Sono le dichiarazioni di Alexis Sanchez, in vista della sfida di Champions League contro il ...

Barcellona-Inter - la sorprendente ammissione di Coco : “se Messi giocherà - sarà un vantaggio per i nerazzurri” : L’ex giocatore di Inter e Barcellona ha parlato della sfida in programma mercoledì sera al Camp Nou, lasciandosi andare ad una dichiarazione alquanto singolare Il giorno di Barcellona-Inter si avvicina, mercoledì infatti il Camp Nou accenderà i riflettori sulla sfida tra blaugrana e nerazzurri, appaiati a quota 1 nel gruppo F di Champions League. AFP/LaPresse In dubbio la presenza di Lionel Messi tra i padroni di casa, un infortunio ...

Inter - senti Forlan : “Puoi sorprendere il Barcellona - ma occhio a Suarez - può farti male anche se…” : Diego Forlan è stato uno degli attaccanti più prolifici e influenti per l’Uruguay negli ultimi anni. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” Forlan ha detto la sua sull’imminente sfida tra Barcellona e Inter, nella quale si troveranno di fronte due uruguayani come Suarez e Godin. «Mi aspetto una sfida bellissima. Suarez è un goleador, a volte sembra che non sia nella partita, ma dal nulla, e anche se non ha una ...

Mercoledì 2 ottobre (ore 21.00 diretta tv su Sky Sport) Barcellona e Inter si affronteranno per il secondo match del Girone F della Champions League 2019-2020. Le due squadre sono reduci da due pareggi nel primo impegno europeo: i blaugrana hanno terminato il match contro Borussia Dortmund 0-0, grazie a una prova sontuosa del portiere tedesco Marc-André ter Stegen, in grado di neutralizzare anche il rigore calciato dal connazionale Marco Reus;

Barcellona-Inter - le probabili formazioni : dubbio Messi - torna Lukaku dal primo minuto : Una partita già molto importante è quella che si giocherà al Camp Nou di Barcellona e che vedrà di fronte Barcellona e Inter, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, mercoledì 2 ottobre alle ore 21. Le due squadre sono ferme ad un punto nella classifica del girone, così come Slavia Praga e Borussia Dortmund. Pertanto sarebbe fondamentale per entrambe raccogliere punti, per fare un passo avanti importante ...

Barcellona - non solo Messi : anche Dembelé a rischio per l’Inter : Non c’è pace per il Barcellona, che oltre ai risultati così così in questo inizio di stagione deve anche fare la conta con assenze importanti. Messi è a rischio per l’Inter, così come Ansu Fati, ma non sono i soli. Per la gara contro i nerazzurri, infatti, anche Ousmane Dembelé potrebbe dare forfait. Il club catalano ha reso noto che l’attaccante è alle prese con fastidi muscolari alla coscia sinistra. Il francese salterà ...

Barcellona-Inter, con otto Coppe dei Campioni in campo (5 Barcellona, 3 Inter) si presenta da sola la sfida del 2 ottobre al Camp Nou valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri torneranno sulla ribalta continentale più importante dopo il deludente mezzo passo falso al debutto di San Siro contro lo Slavia Praga, cercando di conquistare punti nella trasferta più difficile.

Leo Messi - problemi muscolari : rischia di saltare il big match tra Barcellona e Inter : Nonostante la vittoria del premio Fifa come miglior giocatore del 2019, per Leo Messi non è proprio un buon momento. Reduce da in infortunio al polpaccio ad agosto, l’attaccante del Barcellona ieri, martedì 25 settembre, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo contro il Villareal a causa di

